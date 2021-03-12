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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210312/promyshlennost-finansy-energetika-uzbekistan-i-kyrgyzstan-podpisali-22-dokumenta-17691716.html
Промышленность, финансы, энергетика: Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа
Промышленность, финансы, энергетика: Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта находится в Узбекистане с государственным визитом. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T09:23+0500
2021-03-12T09:55+0500
политика
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
садыр жапаров
кыргызстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Жапаров находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом. "Всего в рамках визита было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-киргизского партнерства", — говорится в публикации.В частности, были подписаны план практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов, соглашение о создании узбекско-кыргызского инвестиционного фонда, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики."Дорожные карты по дальнейшему расширению сотрудничества между Андижанской и Ошской, Наманганской и Жалал-Абадской областями, Ферганской областью и Баткенской, Нарынской областями несомненно послужат укреплению межрегионального сотрудничества", — отмечается в сообщении.По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление. Также подписаны программа взаимодействия внешнеполитических ведомств, ряд важных документов в сфере таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, карантина растений, образования, науки и культуры.Напомним, в четверг по итогам кыргызско-узбекского бизнес-форума в Ташкенте компании и двух стран подписали контракты на 130 миллионов долларов.
/20210311/mirziev-i-zhaparov-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate-o-chem-shla-rech-17689430.html
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, садыр жапаров, кыргызстан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Промышленность, финансы, энергетика: Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа

09:23 12.03.2021 (обновлено: 09:55 12.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев
Президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта находится в Узбекистане с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Жапаров находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом.
"Всего в рамках визита было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-киргизского партнерства", — говорится в публикации.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Политика
Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь
Вчера, 21:03
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В частности, были подписаны план практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов, соглашение о создании узбекско-кыргызского инвестиционного фонда, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики.
"Дорожные карты по дальнейшему расширению сотрудничества между Андижанской и Ошской, Наманганской и Жалал-Абадской областями, Ферганской областью и Баткенской, Нарынской областями несомненно послужат укреплению межрегионального сотрудничества", — отмечается в сообщении.
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление. Также подписаны программа взаимодействия внешнеполитических ведомств, ряд важных документов в сфере таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, карантина растений, образования, науки и культуры.
Напомним, в четверг по итогам кыргызско-узбекского бизнес-форума в Ташкенте компании и двух стран подписали контракты на 130 миллионов долларов.
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