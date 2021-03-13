https://uz.sputniknews.ru/20210313/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-neispolneniyu-zakonov-khotyat-shtrafovat-do-pochti-2-tys-17733372.html

В Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.

В Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.

В Кодекс республики об административной ответственности планируется внести статью "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства". 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T14:25+0500

2021-03-13T14:25+0500

2021-03-13T14:26+0500

общество

сенат олий мажлиса

штраф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил введение штрафов до почти двух тысяч долларов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента страны."Сенаторы одобрили дополнение в Кодекс республики об административной ответственности статьи "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства", — сказал представитель Сената.По его словам, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста."Это нарушение влечет наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Прим. ред.)", уточнил собеседник агентства.В соответствии с внесенными изменениями, владельцы веб-ресурсов и каналов в мессенджерах обязаны не допускать использование своих ресурсов для распространения указанных призывов, а также распространения информации, вовлекающих граждан, в том числе несовершеннолетних, в противоправные действия.Закон о поправках направлен на подпись президенту.В декабре 2020 года правительство Узбекистана обязало владельцев сайтов, каналов в мессенджерах и блогеров удалять комментарии пользователей с контентом, запрещенным законодательством. В список запрещенного контента входит распространение порнографии, информации экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера, пропаганда межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды, распространения наркотиков и психотропных веществ, разглашение государственной тайны.

/20210313/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam-khotyat-nakazyvat-10-godami-tyurmy-17729642.html

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