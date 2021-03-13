Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210313/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-neispolneniyu-zakonov-khotyat-shtrafovat-do-pochti-2-tys-17733372.html
В Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.
В Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.
В Кодекс республики об административной ответственности планируется внести статью "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства". 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T14:25+0500
2021-03-13T14:26+0500
общество
сенат олий мажлиса
штраф
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/18/40/184041_0:90:1110:714_1920x0_80_0_0_c9f0403155e4161e73b9e2e659eecd06.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил введение штрафов до почти двух тысяч долларов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента страны."Сенаторы одобрили дополнение в Кодекс республики об административной ответственности статьи "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства", — сказал представитель Сената.По его словам, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста."Это нарушение влечет наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Прим. ред.)", уточнил собеседник агентства.В соответствии с внесенными изменениями, владельцы веб-ресурсов и каналов в мессенджерах обязаны не допускать использование своих ресурсов для распространения указанных призывов, а также распространения информации, вовлекающих граждан, в том числе несовершеннолетних, в противоправные действия.Закон о поправках направлен на подпись президенту.В декабре 2020 года правительство Узбекистана обязало владельцев сайтов, каналов в мессенджерах и блогеров удалять комментарии пользователей с контентом, запрещенным законодательством. В список запрещенного контента входит распространение порнографии, информации экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера, пропаганда межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды, распространения наркотиков и психотропных веществ, разглашение государственной тайны.
/20210313/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam-khotyat-nakazyvat-10-godami-tyurmy-17729642.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/18/40/184041_92:0:1080:741_1920x0_80_0_0_b9c33ce7bd56ad3174586aa55e11bcb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
сенат олий мажлиса, штраф, узбекистан

В Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.

14:25 13.03.2021 (обновлено: 14:26 13.03.2021)
2
Заседание Сената республики Узбекистан
Заседание Сената республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
В Кодекс республики об административной ответственности планируется внести статью "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства".
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил введение штрафов до почти двух тысяч долларов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента страны.
"Сенаторы одобрили дополнение в Кодекс республики об административной ответственности статьи "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства", сказал представитель Сената.
По его словам, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста.
"Это нарушение влечет наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Прим. ред.)", уточнил собеседник агентства.
Тюрьма. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
Общество
Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
10:19
0
13
В соответствии с внесенными изменениями, владельцы веб-ресурсов и каналов в мессенджерах обязаны не допускать использование своих ресурсов для распространения указанных призывов, а также распространения информации, вовлекающих граждан, в том числе несовершеннолетних, в противоправные действия.
"В случае выявления такой информации владельцы веб-ресурсов должны незамедлительно ее удалить, иначе доступ к ним может быть ограничен", — добавили в пресс-службе.
Закон о поправках направлен на подпись президенту.
В декабре 2020 года правительство Узбекистана обязало владельцев сайтов, каналов в мессенджерах и блогеров удалять комментарии пользователей с контентом, запрещенным законодательством. В список запрещенного контента входит распространение порнографии, информации экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера, пропаганда межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды, распространения наркотиков и психотропных веществ, разглашение государственной тайны.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:58Почему американские русофобы для России выгодней реалистов
13:34Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
13:09Сох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы
12:19Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
11:38Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки
11:07Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне
10:19Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
09:47Еще полгода назад он излучал энергетику: Маликов о Бахроме Якубове в кино и в жизни 4:08
ВчераГрозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
ВчераГотовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
ВчераКурс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
ВчераСектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО
ВчераВ Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины
ВчераШавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель в Узбекистан
ВчераЗапад приготовил для России "информационную бомбу"
ВчераВ Узбекистане начнут продвигать конный спорт
ВчераС кем поговорил и чему удивился Садыр Жапаров в Узбекистане — обзор
ВчераГодовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео
Вчера"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео
ВчераЖитель Сурхандарьи избил земляка и бросил его умирать в арыке