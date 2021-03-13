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https://uz.sputniknews.ru/20210313/voennyy-samolet-rukhnul-pod-almaty-17738866.html
Военный самолет рухнул под Алматы
Военный самолет рухнул под Алматы
Авиакатастрофа произошла с воздушным судном, принадлежащим погранслужбе. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T18:31+0500
2021-03-13T18:31+0500
2021-03-13T18:46+0500
в мире
самолет
крушение самолета
казахстан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Летевший из Нур-Султана самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алматы, сообщает Sputnik Казахстан. Агентство ведет текстовую транляцию.На борту воздушного судна, принадлежащего погранслужбе Комитета национальной безопасности, находились шесть человек. Четверо из них погибли, двое госпитализированы. Пострадавших направили в ближайшую больницу Илийского района.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.
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самолет, крушение самолета, казахстан
Военный самолет рухнул под Алматы 18:31 13.03.2021 (обновлено: 18:46 13.03.2021)
Авиакатастрофа произошла с воздушным судном, принадлежащим погранслужбе.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Летевший из Нур-Султана самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алматы, сообщает
Sputnik Казахстан
. Агентство ведет текстовую транляцию.
На борту воздушного судна, принадлежащего погранслужбе Комитета национальной безопасности, находились шесть человек.
Четверо из них погибли, двое госпитализированы. Пострадавших направили в ближайшую больницу Илийского района.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.