https://uz.sputniknews.ru/20210314/gde-budut-vaktsinirovatsya-uzbekistantsy-ot-koronavirusa--otvet-spetsialista-17744230.html

Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста

Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста

Вакцинироваться можно будет еще и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям республики. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-14T17:08+0500

2021-03-14T17:08+0500

2021-03-14T17:08+0500

общество

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов ответил пресс-службе Минздрава на наиболее часто поступающие от граждан вопросы, касательно вакцинации.Жители Узбекистана хотят знать где именно и кто будет делать им прививку от коронавируса.По словам специалиста, пункты вакцинации будут находится в центральных многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках, пунктах семейного врача. Кроме этого, вакцинироваться можно будет и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям. По его словам, о дате, времени и месте вакцинации граждан проинформирует местная служба амбулаторной поликлиники.На днях замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев рассказал журналистам о том, как республика готовится к массовой вакцинации от COVID-19.Он отметил, что узбекистанское Агентство по развитию фармацевтической отрасли работает с Российским фондом прямых инвестиций и над вопросом возможного запуска производства "Спутника V" в республике.

/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

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