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Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста
Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста
Вакцинироваться можно будет еще и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям республики. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T17:08+0500
2021-03-14T17:08+0500
общество
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов ответил пресс-службе Минздрава на наиболее часто поступающие от граждан вопросы, касательно вакцинации.Жители Узбекистана хотят знать где именно и кто будет делать им прививку от коронавируса.По словам специалиста, пункты вакцинации будут находится в центральных многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках, пунктах семейного врача. Кроме этого, вакцинироваться можно будет и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям. По его словам, о дате, времени и месте вакцинации граждан проинформирует местная служба амбулаторной поликлиники.На днях замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев рассказал журналистам о том, как республика готовится к массовой вакцинации от COVID-19.Он отметил, что узбекистанское Агентство по развитию фармацевтической отрасли работает с Российским фондом прямых инвестиций и над вопросом возможного запуска производства "Спутника V" в республике.
/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html
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вакцина, узбекистан

Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста

17:08 14.03.2021
86
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Вакцинироваться можно будет еще и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям республики.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов ответил пресс-службе Минздрава на наиболее часто поступающие от граждан вопросы, касательно вакцинации.
Жители Узбекистана хотят знать где именно и кто будет делать им прививку от коронавируса.
По словам специалиста, пункты вакцинации будут находится в центральных многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках, пунктах семейного врача.
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
Общество
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — самая актуальная информация
2 Марта, 14:01
0
Кроме этого, вакцинироваться можно будет и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям.

"Вакцинацию будут проводить специально обученные и сертифицированные специалисты по вакцинации".

Курбанов Ботиржон Журабаевич, первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Ботиржон Курбанов
Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
По его словам, о дате, времени и месте вакцинации граждан проинформирует местная служба амбулаторной поликлиники.
На днях замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев рассказал журналистам о том, как республика готовится к массовой вакцинации от COVID-19.
Он отметил, что узбекистанское Агентство по развитию фармацевтической отрасли работает с Российским фондом прямых инвестиций и над вопросом возможного запуска производства "Спутника V" в республике.
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