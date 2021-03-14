Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов ответил пресс-службе Минздрава на наиболее часто поступающие от граждан вопросы, касательно вакцинации.Жители Узбекистана хотят знать где именно и кто будет делать им прививку от коронавируса.По словам специалиста, пункты вакцинации будут находится в центральных многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках, пунктах семейного врача. Кроме этого, вакцинироваться можно будет и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям. По его словам, о дате, времени и месте вакцинации граждан проинформирует местная служба амбулаторной поликлиники.На днях замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев рассказал журналистам о том, как республика готовится к массовой вакцинации от COVID-19.Он отметил, что узбекистанское Агентство по развитию фармацевтической отрасли работает с Российским фондом прямых инвестиций и над вопросом возможного запуска производства "Спутника V" в республике.
Вакцинироваться можно будет еще и в мобильных пунктах — тех, которые будут курсировать по отдаленным селениям республики.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов ответил пресс-службе Минздрава на наиболее часто поступающие от граждан вопросы, касательно вакцинации.
Жители Узбекистана хотят знать где именно и кто будет делать им прививку от коронавируса.
По словам специалиста, пункты вакцинации будут находится в центральных многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках, пунктах семейного врача.