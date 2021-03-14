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Как нарастить объемы экспорта продукции отечественного бизнеса — версия МИВТ
Как нарастить объемы экспорта продукции отечественного бизнеса — версия МИВТ
Важно выстраивать эффективные алгоритмы взаимодействия с зарубежными инвесторами и потенциальными заказчиками, чтобы нарастить объемы взаимной торговли. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T15:38+0500
2021-03-14T15:38+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли проанализировали эффективность работы диппредставительств Узбекистана за рубежом по итогам первых двух месяцев текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.Обсудили ход исполнения "Дорожных карт" по сотрудничеству с иностранными государствами, динамику товарооборота и текущее состояние реализации инвестпроектов с привлечением финансирования из-за рубежа.Поручено активизировать адресное взаимодействие с отечественными предпринимателями и экспортерами, направленное на выявление имеющихся проблем, оказание практического содействия в их решении, а также обеспечение защиты прав и интересов отечественного бизнеса на зарубежных рынках.Важно выстраивать эффективные алгоритмы взаимодействия с зарубежными инвесторами и потенциальными заказчиками, чтобы увеличить количество совместных инвестиционных проектов и нарастить объемы взаимной торговли.Напомним, десять дней назад в МИД Узбекистана сообщили, что власти республики рассчитывают, что доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС, будет получен до конца марта. Это поспособствует увеличению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС.
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, инвестиции

Как нарастить объемы экспорта продукции отечественного бизнеса — версия МИВТ

15:38 14.03.2021
982
CC0 / Pixabay / rawpixel / Рукопожатие, архивное фото
Рукопожатие, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
CC0 / Pixabay / rawpixel /
Важно выстраивать эффективные алгоритмы взаимодействия с зарубежными инвесторами и потенциальными заказчиками, чтобы нарастить объемы взаимной торговли.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли проанализировали эффективность работы диппредставительств Узбекистана за рубежом по итогам первых двух месяцев текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обсудили ход исполнения "Дорожных карт" по сотрудничеству с иностранными государствами, динамику товарооборота и текущее состояние реализации инвестпроектов с привлечением финансирования из-за рубежа.
Поручено активизировать адресное взаимодействие с отечественными предпринимателями и экспортерами, направленное на выявление имеющихся проблем, оказание практического содействия в их решении, а также обеспечение защиты прав и интересов отечественного бизнеса на зарубежных рынках.
Хурма Королек - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2021
Экономика
Узбекистан расширит экспорт продукции в Китай
3 Марта, 15:09
0
Важно выстраивать эффективные алгоритмы взаимодействия с зарубежными инвесторами и потенциальными заказчиками, чтобы увеличить количество совместных инвестиционных проектов и нарастить объемы взаимной торговли.
Напомним, десять дней назад в МИД Узбекистана сообщили, что власти республики рассчитывают, что доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС, будет получен до конца марта.
Это поспособствует увеличению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС.
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