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Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государств
Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государств
VIP-гости не должны соблюдать жесткий карантин, однако должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T18:43+0500
2021-03-14T18:43+0500
в мире
коронавирус
олимпийские игры в токио
япония
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Группа сопровождения глав зарубежных государств на летних Олимпийских Играх в Токио сможет насчитывать не более 11 человек, министра - не более четырех. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство Киодо.Такие рекомендации власти Японии распространили в посольствах и представительствах других государств и национальных олимпийских комитетов.VIP-гости по прибытию в Токио не будут помещаться на карантин, но должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до въезда в страну. Кроме этого, они должны будут пройти экспресс-тестирование в аэропорту.Гости не смогут общаться со спортсменами и пользоваться каким-либо видом транспорта, кроме специально выделенного.Олимпийские игры-2020 должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Однако из-за нестабильной эпидемической ситуации в мире международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. ОИ запланированы на период с 23 июля по 8 августа.Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.
/20201028/Vlasti-Yaponii-nachali-vozvraschat-dengi-za-bilety-na-Olimpiadu-v-Tokio-15277064.html
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коронавирус, олимпийские игры в токио, япония

Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государств

18:43 14.03.2021
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМужчина с котом в сумке на фоне олимпийских колец в Токио
Мужчина с котом в сумке на фоне олимпийских колец в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
VIP-гости не должны соблюдать жесткий карантин, однако должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Группа сопровождения глав зарубежных государств на летних Олимпийских Играх в Токио сможет насчитывать не более 11 человек, министра - не более четырех. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство Киодо.
Такие рекомендации власти Японии распространили в посольствах и представительствах других государств и национальных олимпийских комитетов.
VIP-гости по прибытию в Токио не будут помещаться на карантин, но должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до въезда в страну. Кроме этого, они должны будут пройти экспресс-тестирование в аэропорту.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2020
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В Японии начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду–2020
28 Октября 2020, 15:50
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Гости не смогут общаться со спортсменами и пользоваться каким-либо видом транспорта, кроме специально выделенного.
Олимпийские игры-2020 должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Однако из-за нестабильной эпидемической ситуации в мире международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
ОИ запланированы на период с 23 июля по 8 августа.
Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.
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