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Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада
Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада
Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T11:47+0500
2021-03-14T11:47+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На перевале Камчик из-за обильного снегопада в ночь на воскресение было нарушено движение, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Сотрудники МЧС, совместно с АО "Камчикавтойул", МВД и другими профильными службами ликвидировали последствия непогоды.Сейчас состояние дорог на перевале удовлетворительное. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности.Напомним, синоптики предупреждали жителей Узбекистана о резком ухудшении погоды еще за несколько дней до сегодняшнего снегопада. В прогнозе на субботу и воскресенье значились также дожди, местами сильные, а также в центре республики и на востоке — снег.
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мчс, погода, узбекистан

Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада

11:47 14.03.2021
1385
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПеревал Камчик
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На перевале Камчик из-за обильного снегопада в ночь на воскресение было нарушено движение, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
Сотрудники МЧС, совместно с АО "Камчикавтойул", МВД и другими профильными службами ликвидировали последствия непогоды.
Сейчас состояние дорог на перевале удовлетворительное. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности.
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В Узбекистане придумали, как повысить точность прогнозов погоды
19 Ноября 2020, 12:44
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Напомним, синоптики предупреждали жителей Узбекистана о резком ухудшении погоды еще за несколько дней до сегодняшнего снегопада. В прогнозе на субботу и воскресенье значились также дожди, местами сильные, а также в центре республики и на востоке — снег.
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