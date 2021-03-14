https://uz.sputniknews.ru/20210314/posledstviya-nepogody-pereval-kamchik-snova-vo-vlasti-snegopada-17740984.html

Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада

Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-14T11:47+0500

2021-03-14T11:47+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На перевале Камчик из-за обильного снегопада в ночь на воскресение было нарушено движение, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Сотрудники МЧС, совместно с АО "Камчикавтойул", МВД и другими профильными службами ликвидировали последствия непогоды.Сейчас состояние дорог на перевале удовлетворительное. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности.Напомним, синоптики предупреждали жителей Узбекистана о резком ухудшении погоды еще за несколько дней до сегодняшнего снегопада. В прогнозе на субботу и воскресенье значились также дожди, местами сильные, а также в центре республики и на востоке — снег.

/20201119/V-Uzbekistane-pridumali-kak-povysit-tochnost-prognozov-pogody-15436870.html

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