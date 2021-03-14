Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На перевале Камчик из-за обильного снегопада в ночь на воскресение было нарушено движение, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Сотрудники МЧС, совместно с АО "Камчикавтойул", МВД и другими профильными службами ликвидировали последствия непогоды.Сейчас состояние дорог на перевале удовлетворительное. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать все меры предосторожности.Напомним, синоптики предупреждали жителей Узбекистана о резком ухудшении погоды еще за несколько дней до сегодняшнего снегопада. В прогнозе на субботу и воскресенье значились также дожди, местами сильные, а также в центре республики и на востоке — снег.
Напомним, синоптики предупреждали жителей Узбекистана о резком ухудшении погоды еще за несколько дней до сегодняшнего снегопада. В прогнозе на субботу и воскресенье значились также дожди, местами сильные, а также в центре республики и на востоке — снег.