В Бухаре уволили преподавательницу, недовольную подарком от студентов

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На днях в соцсети распространилась переписка преподавательницы Бухарского Государственного университета с одним из студентов вуза. В сообщениях педагог выражает недовольство слишком дешевым, на ее взгляд, подарком на 8 марта. Как выяснилось, студенты преподнесли педагогу цветы и 200 тыс сумов. Ее это оскорбило и она предъявила студенту претензии, пригрозив "завалом" на итоговой.Скандал затронул и Минвуз — в ведомстве сразу отреагировали на неподобающее поведение преподавателя и поручили расторгнуть трудовой договор согласно соответствующей статье Трудового кодекса Республики Узбекистан.При этом в Министерстве высшего и среднего специального образования заявили, что нетерпимо относятся к любым формам коррупции в системе и конфликтам интересов и объявили о введении системы "комплаенс-контроля" против коррупции в высшем образовании.В начале 2021 года правительство Узбекистана утвердило порядок поощрения людей за содействие в борьбе с коррупцией или сообщения о коррупционных правонарушениях.Вознаграждение может быть в виде одноразовой денежной выплаты, благодарственного письма или подарка.
В Министерстве высшего и среднего специального образования объявили о введении системы "комплаенс-контроля" против коррупции в высшем образовании.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На днях в соцсети распространилась переписка преподавательницы Бухарского Государственного университета с одним из студентов вуза. В сообщениях педагог выражает недовольство слишком дешевым, на ее взгляд, подарком на 8 марта.
Как выяснилось, студенты преподнесли педагогу цветы и 200 тыс сумов. Ее это оскорбило и она предъявила студенту претензии, пригрозив "завалом" на итоговой.
Скандал затронул и Минвуз — в ведомстве сразу отреагировали на неподобающее поведение преподавателя и поручили расторгнуть трудовой договор согласно соответствующей статье Трудового кодекса Республики Узбекистан.
При этом в Министерстве высшего и среднего специального образования заявили, что нетерпимо относятся к любым формам коррупции в системе и конфликтам интересов и объявили о введении системы "комплаенс-контроля" против коррупции в высшем образовании.
В начале 2021 года правительство Узбекистана утвердило порядок поощрения людей за содействие в борьбе с коррупцией или сообщения о коррупционных правонарушениях.
Вознаграждение может быть в виде одноразовой денежной выплаты, благодарственного письма или подарка.