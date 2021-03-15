Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210315/film-bestsvetnye-sny-pokazhut-v-seule-17759340.html
Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
Онлайн-показ картины пройдет 20, 27 марта и 3 апреля в 14.00 по местному времени на канале корейской платформы NaverTV. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T15:06+0500
2021-03-15T15:24+0500
культура
национальное агентство "узбеккино"
фильм
сеул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15282038_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_66e7398f90716f2f0cdea76b1970eace.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Жители Сеула смогут увидеть фильм "Бесцветные сны" узбекистанского режиссера Аюба Шахобиддинова, снятого по заказу Национального агентства "Узбеккино". Об этом сообщили в пресс-службе НА.Показ состоится на большом экране 20 марта в 17.00 по местному времени. Онлайн-показ картины пройдет 20, 27 марта и 3 апреля в 14.00 по местному времени на канале корейской платформы NaverTV. Популярный корейский киноблогер, на которого подписано более миллиона пользователей Сети, подготовил видеообзор фильма "Бесцветные сны".В начале июля прошлого года в НА "Узбеккино" сообщили о том, что драма узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова "Бесцветные сны" внесена в основную конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Ереванского международного кинофестиваля духовно-нравственных фильмов FRESCO.Для справки: фильм "Бесцветные сны" затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье. Главная героиня фильма Кашмира, возвращаясь на родину после долгих лет заключения, постепенно должна доказывать, что она имеет право на место в семье, в социуме, и лишь только благодаря своей решимости ей удастся стать сильной личностью.
/20210222/V-Germanii-pokazali-dokumentalnyy-film-o-Samarkande--video-16056883.html
сеул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15282038_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_4246900d3b27926906cd6d3c720a605b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
национальное агентство "узбеккино", фильм, сеул

Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле

15:06 15.03.2021 (обновлено: 15:24 15.03.2021)
142
© Unsplash / Erik Mclean Пульт от телевизора
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Unsplash / Erik Mclean
Онлайн-показ картины пройдет 20, 27 марта и 3 апреля в 14.00 по местному времени на канале корейской платформы NaverTV.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Жители Сеула смогут увидеть фильм "Бесцветные сны" узбекистанского режиссера Аюба Шахобиддинова, снятого по заказу Национального агентства "Узбеккино". Об этом сообщили в пресс-службе НА.
Показ состоится на большом экране 20 марта в 17.00 по местному времени. Онлайн-показ картины пройдет 20, 27 марта и 3 апреля в 14.00 по местному времени на канале корейской платформы NaverTV.
Популярный корейский киноблогер, на которого подписано более миллиона пользователей Сети, подготовил видеообзор фильма "Бесцветные сны".
Площадь Регистан в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2021
Туризм
В Германии показали документальный фильм о Самарканде — видео
22 Февраля, 12:25
0
В начале июля прошлого года в НА "Узбеккино" сообщили о том, что драма узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова "Бесцветные сны" внесена в основную конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Ереванского международного кинофестиваля духовно-нравственных фильмов FRESCO.
Для справки: фильм "Бесцветные сны" затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье. Главная героиня фильма Кашмира, возвращаясь на родину после долгих лет заключения, постепенно должна доказывать, что она имеет право на место в семье, в социуме, и лишь только благодаря своей решимости ей удастся стать сильной личностью.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:52Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
16:46В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
16:43В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
16:11Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
15:53Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта
15:46В Москве устали носить маски - инфекционист
15:29ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters
15:10В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
15:07"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
15:06В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
15:06Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
14:42Настоящая весна наступает в Узбекистане
14:39Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана
14:37В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью
14:21Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
14:14В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:00Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
13:58Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы
13:49Новая мечеть открылась в Самаркандской области
13:49Как шумит ветер на Марсе? Аппарат NASA прислал новые аудио