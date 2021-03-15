https://uz.sputniknews.ru/20210315/film-bestsvetnye-sny-pokazhut-v-seule-17759340.html

Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле

Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле

Онлайн-показ картины пройдет 20, 27 марта и 3 апреля в 14.00 по местному времени на канале корейской платформы NaverTV. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T15:06+0500

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культура

национальное агентство "узбеккино"

фильм

сеул

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Жители Сеула смогут увидеть фильм "Бесцветные сны" узбекистанского режиссера Аюба Шахобиддинова, снятого по заказу Национального агентства "Узбеккино". Об этом сообщили в пресс-службе НА.Показ состоится на большом экране 20 марта в 17.00 по местному времени. Онлайн-показ картины пройдет 20, 27 марта и 3 апреля в 14.00 по местному времени на канале корейской платформы NaverTV. Популярный корейский киноблогер, на которого подписано более миллиона пользователей Сети, подготовил видеообзор фильма "Бесцветные сны".В начале июля прошлого года в НА "Узбеккино" сообщили о том, что драма узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова "Бесцветные сны" внесена в основную конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Ереванского международного кинофестиваля духовно-нравственных фильмов FRESCO.Для справки: фильм "Бесцветные сны" затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье. Главная героиня фильма Кашмира, возвращаясь на родину после долгих лет заключения, постепенно должна доказывать, что она имеет право на место в семье, в социуме, и лишь только благодаря своей решимости ей удастся стать сильной личностью.

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