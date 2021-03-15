Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Фонд Zamin в рамках программы "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах" запустил первый проект в Бухарской области. Ознакомиться с итогом работ в регион прибыла председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева. Она посетила образовательные и социальные объекты, где реализуются проекты фонда.В школе №11 Жондорского района Бухарской области практически с нуля создана система водоснабжения и санитарии. Пробурена скважина, установлена система очистки воды до уровня питьевой, создана инфраструктура, соответствующая гигиеническим нормам, а также организована система вторичной очистки воды. В течение следующих двух лет в 30 общеобразовательных школах Бухарской области и Республики Каракалпакстан будут созданы системы питьевого водоснабжения и санитарии. В образовательную программу будут также включены просветительские уроки по санитарии и гигиене. Совместно с международными экспертами ЮНИСЕФ будет разработана Концепция водоснабжения и санитарии социальных объектов.Несколько недель назад в АО "Узсувтаъминот" объявили о том, что планируется использовать технологии российского НПО "ЛИТ" по обеззараживанию воды от вирусов и бактерий с помощью ультрафиолетовых лучей.
В течение следующих двух лет в 30 общеобразовательных школах Бухарской области и Республики Каракалпакстан планируется создать системы питьевого водоснабжения и санитарии.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Фонд Zamin в рамках программы "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах" запустил первый проект в Бухарской области. Ознакомиться с итогом работ в регион прибыла председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева. Она посетила образовательные и социальные объекты, где реализуются проекты фонда.
В школе №11 Жондорского района Бухарской области практически с нуля создана система водоснабжения и санитарии. Пробурена скважина, установлена система очистки воды до уровня питьевой, создана инфраструктура, соответствующая гигиеническим нормам, а также организована система вторичной очистки воды.
В течение следующих двух лет в 30 общеобразовательных школах Бухарской области и Республики Каракалпакстан будут созданы системы питьевого водоснабжения и санитарии. В образовательную программу будут также включены просветительские уроки по санитарии и гигиене.
Совместно с международными экспертами ЮНИСЕФ будет разработана Концепция водоснабжения и санитарии социальных объектов.
Несколько недель назад в АО "Узсувтаъминот" объявили о том, что планируется использовать технологии российского НПО "ЛИТ" по обеззараживанию воды от вирусов и бактерий с помощью ультрафиолетовых лучей.