https://uz.sputniknews.ru/20210315/fond-zamin-usovershenstvuet-sistemu-vodosnabzheniya-v-30-shkolakh-uzbekistana-17757015.html

Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана

Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана

В течение следующих двух лет в 30 общеобразовательных школах Бухарской области и Республики Каракалпакстан планируется создать системы питьевого водоснабжения... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T14:39+0500

2021-03-15T14:39+0500

2021-03-15T14:49+0500

общество

водоснабжение

бухарская область

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Фонд Zamin в рамках программы "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах" запустил первый проект в Бухарской области. Ознакомиться с итогом работ в регион прибыла председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева. Она посетила образовательные и социальные объекты, где реализуются проекты фонда.В школе №11 Жондорского района Бухарской области практически с нуля создана система водоснабжения и санитарии. Пробурена скважина, установлена система очистки воды до уровня питьевой, создана инфраструктура, соответствующая гигиеническим нормам, а также организована система вторичной очистки воды. В течение следующих двух лет в 30 общеобразовательных школах Бухарской области и Республики Каракалпакстан будут созданы системы питьевого водоснабжения и санитарии. В образовательную программу будут также включены просветительские уроки по санитарии и гигиене. Совместно с международными экспертами ЮНИСЕФ будет разработана Концепция водоснабжения и санитарии социальных объектов.Несколько недель назад в АО "Узсувтаъминот" объявили о том, что планируется использовать технологии российского НПО "ЛИТ" по обеззараживанию воды от вирусов и бактерий с помощью ультрафиолетовых лучей.

/20200424/Uzbekistantsy-stali-khuzhe-oplachivat-uslugi-vodosnabzheniya-13990850.html

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водоснабжение, бухарская область, каракалпакстан