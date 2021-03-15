Индия заняла 4-е место по размеру золотовалютных резервов в мире

ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.Абсолютным лидером по объему золотовалютных резервов является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.Ранее глава банка Шактиканта Дас заявил, что центральные банки развивающихся рынков должны создавать резервы для предотвращения любых внешних шоков.Напомним: валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, по итогам 2020 года составили $34,904 млрд, что на 19,2% больше по сравнению с 2019-м.
Абсолютным лидером является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.
ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.
Объем золотовалютных резервов Индии
ЦБ Индии оценивает объем резервов в $580,29 млрд, при этом активы в иностранной валюте составляют $539,6 млрд, в золоте - $34,2 млрд, в специальных правах заимствования - $10,9 млрд и в резервной позиции в МВФ - $36,1 млрд.