https://uz.sputniknews.ru/20210315/indiya-zanyala-4-e-mesto-po-razmeru-zolotovalyutnykh-rezervov-v-mire-17746977.html

Индия заняла 4-е место по размеру золотовалютных резервов в мире

Индия заняла 4-е место по размеру золотовалютных резервов в мире

Абсолютным лидером является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T10:37+0500

2021-03-15T10:37+0500

2021-03-15T13:52+0500

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ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.Абсолютным лидером по объему золотовалютных резервов является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.Ранее глава банка Шактиканта Дас заявил, что центральные банки развивающихся рынков должны создавать резервы для предотвращения любых внешних шоков.Напомним: валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, по итогам 2020 года составили $34,904 млрд, что на 19,2% больше по сравнению с 2019-м.

/20210309/uzbekistan-sidit-na-zolotykh-slitkakh--ego-rudnik-priznan-krupneyshim-v-mire-17471946.html

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золотовалютный резерв, статистика, золото, индия