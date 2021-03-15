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Индия заняла 4-е место по размеру золотовалютных резервов в мире
Индия заняла 4-е место по размеру золотовалютных резервов в мире
Абсолютным лидером является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T10:37+0500
2021-03-15T13:52+0500
в мире
золотовалютный резерв
статистика
золото
индия
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ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.Абсолютным лидером по объему золотовалютных резервов является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.Ранее глава банка Шактиканта Дас заявил, что центральные банки развивающихся рынков должны создавать резервы для предотвращения любых внешних шоков.Напомним: валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, по итогам 2020 года составили $34,904 млрд, что на 19,2% больше по сравнению с 2019-м.
/20210309/uzbekistan-sidit-na-zolotykh-slitkakh--ego-rudnik-priznan-krupneyshim-v-mire-17471946.html
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золотовалютный резерв, статистика, золото, индия

Индия заняла 4-е место по размеру золотовалютных резервов в мире

10:37 15.03.2021 (обновлено: 13:52 15.03.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Абсолютным лидером является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.
ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.
Объем золотовалютных резервов Индии

ЦБ Индии оценивает объем резервов в $580,29 млрд, при этом активы в иностранной валюте составляют $539,6 млрд, в золоте - $34,2 млрд, в специальных правах заимствования - $10,9 млрд и в резервной позиции в МВФ - $36,1 млрд.

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Абсолютным лидером по объему золотовалютных резервов является Китай. На втором месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.
Ранее глава банка Шактиканта Дас заявил, что центральные банки развивающихся рынков должны создавать резервы для предотвращения любых внешних шоков.
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