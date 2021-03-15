Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20210315/kak-zaschitit-prava-potrebitelya-v-uzbekistane-reshat-odnu-iz-samykh-ostrykh-problem-17767756.html
Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем
Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем
Многочисленные случаи нарушений, огромное число обращений от граждан служат сигналом о несовершенстве действующего законодательства в данной сфере. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T19:17+0500
2021-03-15T19:17+0500
агентство по защите прав потребителей
потребители
предпринимательство
правонарушение
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/03/15722846_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_3636f310830ce9babeb40f1750ba1b30.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. О нововведениях, проблемах и планах корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Агентстве по защите прав потребителей республики.Действующий закон, принятый в 1996 году, не отвечает современным требованиям — он обеспечивает слишком слабый механизм воздействия на нарушителей, слишком низкий уровень ответственности и наказания за совершенные правонарушения.Новый законопроект эти "пробелы" заполняет, обеспечивая эффективный механизм полноценной защиты прав потребителей. Сейчас документ находится на обсуждении в Законодательной палате Олий Мажлиса.Курбанов также заявил о необходимости пересмотреть полномочия Агентства по защите прав потребителей. Отметим, что это ведомство рассмотрело свыше 25 тысяч обращений, в результате чего были восстановлены права и интересы более 5,5 миллиона узбекистанцев, а также удовлетворены компенсации ущерба на сумму 74 миллиарда сумов.Более 53,4% обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами, 20,9% — с торговлей, 12,5% — с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами, 13,2% — с рекламой и другими вопросами.Напомним, что в Узбекистане действует институт оценки воздействия законодательных актов на потребителей, а также введена такая практика, как контрольная закупка 12 видов продуктов.Результаты, к слову, следующие: из 88 образцов 28 наименований продукции были признаны не соответствующими требованиям нормативно-технической документации и отправлены в Агентство "Узстандарт" и Сан-эпидслужбу для принятия соответствующих мер.Это говорит о том, насколько важно как можно быстрее принять меры, которые позволять повысить качество продукции, с которой имеет дело потребитель.В этом году, в частности, планируется внедрить рейтинг субъектов предпринимательства, оказывающих услуги потребителям, а также систему цифрового мониторинга наружной рекламы. Что касается правонарушений, то власти стараются выявлять подобные случаи максимально оперативно и принимать должные меры. Так, например, только за ноябрь-декабрь прошлого года 85 тысяч абонентов обратились с жалобами на низкое качество отопления. В итоге, 8 миллиардов сумов после перерасчета гражданам были возвращены.За 2020 год количество правонарушений по доставке жидкого газа достигло 432 тысячи, потребителям, в свою очередь, вернули 1,9 милиарда сумов.
/20200727/Protivorechiya-v-zakonodatelstve-budut-tolkovatsya-v-polzu-potrebitelya-14635132.html
/20201217/EAES-v-chem-preimuschestvo-zvaniya-nablyudatelya-dlya-potrebiteley-Uzbekistana-15614975.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/03/15722846_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e11937f1eaea7a63e103cdb6be2699dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
агентство по защите прав потребителей, потребители, предпринимательство, правонарушение, узбекистан

Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем

19:17 15.03.2021
1352
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в очереди возле кассы
Покупатели в очереди возле кассы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Многочисленные случаи нарушений, огромное число обращений от граждан служат сигналом о несовершенстве действующего законодательства в данной сфере.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. О нововведениях, проблемах и планах корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Агентстве по защите прав потребителей республики.
"Настало время ускорить принятие обновленного закона "О защите прав потребителей". Многочисленные случаи нарушений, огромное число обращений от граждан служат сигналом о несовершенстве действующего законодательства", — заявил замглавы агентства Аъзамжон Курбанов.
Действующий закон, принятый в 1996 году, не отвечает современным требованиям — он обеспечивает слишком слабый механизм воздействия на нарушителей, слишком низкий уровень ответственности и наказания за совершенные правонарушения.
Новый законопроект эти "пробелы" заполняет, обеспечивая эффективный механизм полноценной защиты прав потребителей. Сейчас документ находится на обсуждении в Законодательной палате Олий Мажлиса.
Курбанов также заявил о необходимости пересмотреть полномочия Агентства по защите прав потребителей. Отметим, что это ведомство рассмотрело свыше 25 тысяч обращений, в результате чего были восстановлены права и интересы более 5,5 миллиона узбекистанцев, а также удовлетворены компенсации ущерба на сумму 74 миллиарда сумов.
Покупатель выбирает школьную форму - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2020
Общество
Противоречия в законодательстве будут толковаться в пользу потребителя
27 Июля 2020, 17:58
0
Более 53,4% обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами, 20,9% — с торговлей, 12,5% — с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами, 13,2% — с рекламой и другими вопросами.
Напомним, что в Узбекистане действует институт оценки воздействия законодательных актов на потребителей, а также введена такая практика, как контрольная закупка 12 видов продуктов.
Результаты, к слову, следующие: из 88 образцов 28 наименований продукции были признаны не соответствующими требованиям нормативно-технической документации и отправлены в Агентство "Узстандарт" и Сан-эпидслужбу для принятия соответствующих мер.
Это говорит о том, насколько важно как можно быстрее принять меры, которые позволять повысить качество продукции, с которой имеет дело потребитель.
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2020
Общество
ЕАЭС: в чем преимущество звания наблюдателя для потребителей Узбекистана
17 Декабря 2020, 09:52
0
В этом году, в частности, планируется внедрить рейтинг субъектов предпринимательства, оказывающих услуги потребителям, а также систему цифрового мониторинга наружной рекламы.
Что касается правонарушений, то власти стараются выявлять подобные случаи максимально оперативно и принимать должные меры.
Так, например, только за ноябрь-декабрь прошлого года 85 тысяч абонентов обратились с жалобами на низкое качество отопления. В итоге, 8 миллиардов сумов после перерасчета гражданам были возвращены.
За 2020 год количество правонарушений по доставке жидкого газа достигло 432 тысячи, потребителям, в свою очередь, вернули 1,9 милиарда сумов.
202001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:08В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
21:23Показатели растут: Узбекистан и Россия готовы довести товарооборот до $10 млрд
20:44В Узбекистане женщина сожгла детей знакомого, увидевших, как она грабит их дом
20:39"Болезнь старения": какие процессы в организме запускает коронавирус
20:24Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
19:58За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
19:38Жительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж
19:17Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем
19:14Саудовская компания привлекла $747 млн на проект ТЭС в Узбекистане
19:03В Петербурге суд вынес приговор националистам, пытавшимся убить узбекистанца
18:51Стал известен полный список номинантов на "Оскар"
18:47Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов
18:45Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта
18:36Байден не желает общаться с Зеленским — "яблоком раздора" стали олигархи
18:04В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото
17:40В Uzbekistan Airports объяснили, почему пассажиров не пустили на чартерный рейс за $1200
17:28В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию
17:27Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз
17:22В Ташкенте закрыли на карантин детский сад
17:06Моргенштерн устроился на работу в российский банк