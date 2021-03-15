https://uz.sputniknews.ru/20210315/kak-zaschitit-prava-potrebitelya-v-uzbekistane-reshat-odnu-iz-samykh-ostrykh-problem-17767756.html

Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем

Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем

Многочисленные случаи нарушений, огромное число обращений от граждан служат сигналом о несовершенстве действующего законодательства в данной сфере. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T19:17+0500

2021-03-15T19:17+0500

2021-03-15T19:17+0500

агентство по защите прав потребителей

потребители

предпринимательство

правонарушение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. О нововведениях, проблемах и планах корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Агентстве по защите прав потребителей республики.Действующий закон, принятый в 1996 году, не отвечает современным требованиям — он обеспечивает слишком слабый механизм воздействия на нарушителей, слишком низкий уровень ответственности и наказания за совершенные правонарушения.Новый законопроект эти "пробелы" заполняет, обеспечивая эффективный механизм полноценной защиты прав потребителей. Сейчас документ находится на обсуждении в Законодательной палате Олий Мажлиса.Курбанов также заявил о необходимости пересмотреть полномочия Агентства по защите прав потребителей. Отметим, что это ведомство рассмотрело свыше 25 тысяч обращений, в результате чего были восстановлены права и интересы более 5,5 миллиона узбекистанцев, а также удовлетворены компенсации ущерба на сумму 74 миллиарда сумов.Более 53,4% обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами, 20,9% — с торговлей, 12,5% — с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами, 13,2% — с рекламой и другими вопросами.Напомним, что в Узбекистане действует институт оценки воздействия законодательных актов на потребителей, а также введена такая практика, как контрольная закупка 12 видов продуктов.Результаты, к слову, следующие: из 88 образцов 28 наименований продукции были признаны не соответствующими требованиям нормативно-технической документации и отправлены в Агентство "Узстандарт" и Сан-эпидслужбу для принятия соответствующих мер.Это говорит о том, насколько важно как можно быстрее принять меры, которые позволять повысить качество продукции, с которой имеет дело потребитель.В этом году, в частности, планируется внедрить рейтинг субъектов предпринимательства, оказывающих услуги потребителям, а также систему цифрового мониторинга наружной рекламы. Что касается правонарушений, то власти стараются выявлять подобные случаи максимально оперативно и принимать должные меры. Так, например, только за ноябрь-декабрь прошлого года 85 тысяч абонентов обратились с жалобами на низкое качество отопления. В итоге, 8 миллиардов сумов после перерасчета гражданам были возвращены.За 2020 год количество правонарушений по доставке жидкого газа достигло 432 тысячи, потребителям, в свою очередь, вернули 1,9 милиарда сумов.

/20200727/Protivorechiya-v-zakonodatelstve-budut-tolkovatsya-v-polzu-potrebitelya-14635132.html

/20201217/EAES-v-chem-preimuschestvo-zvaniya-nablyudatelya-dlya-potrebiteley-Uzbekistana-15614975.html

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агентство по защите прав потребителей, потребители, предпринимательство, правонарушение, узбекистан