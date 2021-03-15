Настоящая весна наступает в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Узбекистане уже к концу этой недели значительно потеплеет, информирует Узгидромет.Осадков в эти дни не ожидается, а уже с начала второй половины недели температура резко повысится: в дневные часы она достигнет значений 20-25° тепла, по югу до 27° и превысит норму на 6-8°.Напомним, в начале марта в Узбекистан пришла "холодная и воздушная масса" с территории России. В некоторых местах выпадал снег и шли дожди.
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Уже к концу недели в республике воздух может прогреться до 27 градусов тепла, а дожди совсем прекратятся.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Узбекистане уже к концу этой недели значительно потеплеет, информирует Узгидромет.
"Уже 16 и 17 марта периферия антициклона будет медленно отступать с территории Узбекистана, в ночные часы еще сохранятся слабые морозы, а днем воздух постепенно прогреваться, и к среде дневная температура повысится до 9-14° тепла", - говорится в сообщении.
Осадков в эти дни не ожидается, а уже с начала второй половины недели температура резко повысится: в дневные часы она достигнет значений 20-25° тепла, по югу до 27° и превысит норму на 6-8°.