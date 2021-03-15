Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210315/nastoyaschaya-vesna-nastupaet-v-uzbekistane-17758204.html
Настоящая весна наступает в Узбекистане
Настоящая весна наступает в Узбекистане
Уже к концу недели в республике воздух может прогреться до 27 градусов тепла, а дожди совсем прекратятся. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T14:42+0500
2021-03-15T14:52+0500
общество
прогноз погоды
погода
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0e/15997664_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3732657d1ce16f40d5d18d57a5fcbb43.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Узбекистане уже к концу этой недели значительно потеплеет, информирует Узгидромет.Осадков в эти дни не ожидается, а уже с начала второй половины недели температура резко повысится: в дневные часы она достигнет значений 20-25° тепла, по югу до 27° и превысит норму на 6-8°.Напомним, в начале марта в Узбекистан пришла "холодная и воздушная масса" с территории России. В некоторых местах выпадал снег и шли дожди.
/20210312/sinoptiki-vnov-poobeschali-uzbekistanu-sneg-i-dozhdi-17707623.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0e/15997664_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3770674a88d2a5131601d9584c8543b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
прогноз погоды, погода, узбекистан

Настоящая весна наступает в Узбекистане

14:42 15.03.2021 (обновлено: 14:52 15.03.2021)
2669
Погода под стать празднику — середина февраля, а в Ташкенте весна
Погода под стать празднику — середина февраля, а в Ташкенте весна - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Уже к концу недели в республике воздух может прогреться до 27 градусов тепла, а дожди совсем прекратятся.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Узбекистане уже к концу этой недели значительно потеплеет, информирует Узгидромет.

"Уже 16 и 17 марта периферия антициклона будет медленно отступать с территории Узбекистана, в ночные часы еще сохранятся слабые морозы, а днем воздух постепенно прогреваться, и к среде дневная температура повысится до 9-14° тепла", - говорится в сообщении.

Осадков в эти дни не ожидается, а уже с начала второй половины недели температура резко повысится: в дневные часы она достигнет значений 20-25° тепла, по югу до 27° и превысит норму на 6-8°.
Растение под снегом - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Общество
Синоптики вновь пообещали Узбекистану снег и дожди
12 Марта, 16:15
0
Напомним, в начале марта в Узбекистан пришла "холодная и воздушная масса" с территории России. В некоторых местах выпадал снег и шли дожди.
100311
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:52Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
16:46В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
16:43В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
16:11Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
15:53Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта
15:46В Москве устали носить маски - инфекционист
15:29ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters
15:10В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
15:07"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
15:06В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
15:06Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
14:42Настоящая весна наступает в Узбекистане
14:39Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана
14:37В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью
14:21Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
14:14В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:00Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
13:58Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы
13:49Новая мечеть открылась в Самаркандской области
13:49Как шумит ветер на Марсе? Аппарат NASA прислал новые аудио