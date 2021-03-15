https://uz.sputniknews.ru/20210315/nastoyaschaya-vesna-nastupaet-v-uzbekistane-17758204.html

Настоящая весна наступает в Узбекистане

Настоящая весна наступает в Узбекистане

Уже к концу недели в республике воздух может прогреться до 27 градусов тепла, а дожди совсем прекратятся. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T14:42+0500

2021-03-15T14:42+0500

2021-03-15T14:52+0500

общество

прогноз погоды

погода

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0e/15997664_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3732657d1ce16f40d5d18d57a5fcbb43.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Узбекистане уже к концу этой недели значительно потеплеет, информирует Узгидромет.Осадков в эти дни не ожидается, а уже с начала второй половины недели температура резко повысится: в дневные часы она достигнет значений 20-25° тепла, по югу до 27° и превысит норму на 6-8°.Напомним, в начале марта в Узбекистан пришла "холодная и воздушная масса" с территории России. В некоторых местах выпадал снег и шли дожди.

/20210312/sinoptiki-vnov-poobeschali-uzbekistanu-sneg-i-dozhdi-17707623.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

прогноз погоды, погода, узбекистан