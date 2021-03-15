В двух столичных районах отключили газ

ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сообщили о временной приостановке газоснабжения по некоторым локациям в Сергелийском и Алмазарском районах столицы. Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства.В Сергелийском районе газа не будет с 10.00 до 16.00 в МСГ "Дарё буйи" (10 многоэтажных домов, 596 частных домов, 115 оптовых потребителей).В Алмазарском районе — с 11.00 до 16.00 отключат от газоснабжения МСГ "Чимбай" и "Зиё", улицу Шифонур.Газоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ.Напомним, в эти дни в Узбекистане холодно. Это, как объясняют синоптики, вызвано вторжением с территории России "холодной и влажной воздушной массы". В прогнозе на субботу и воскресенье по всем областям республики — дожди, местами сильные, в центре и на востоке также возможен снег.
Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства.
ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сообщили о временной приостановке газоснабжения по некоторым локациям в Сергелийском и Алмазарском районах столицы. Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства.
В Сергелийском районе газа не будет с 10.00 до 16.00 в МСГ "Дарё буйи" (10 многоэтажных домов, 596 частных домов, 115 оптовых потребителей).
В Алмазарском районе — с 11.00 до 16.00 отключат от газоснабжения МСГ "Чимбай" и "Зиё", улицу Шифонур.
Газоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ.
Напомним, в эти дни в Узбекистане холодно. Это, как объясняют синоптики, вызвано вторжением с территории России "холодной и влажной воздушной массы". В прогнозе на субботу и воскресенье по всем областям республики — дожди, местами сильные, в центре и на востоке также возможен снег.