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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-dvukh-stolichnykh-rayonakh-otklyuchili-gaz--17747480.html
В двух столичных районах отключили газ
В двух столичных районах отключили газ
Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T11:17+0500
2021-03-15T11:19+0500
общество
газоснабжение
хокимият
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сообщили о временной приостановке газоснабжения по некоторым локациям в Сергелийском и Алмазарском районах столицы. Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства.В Сергелийском районе газа не будет с 10.00 до 16.00 в МСГ "Дарё буйи" (10 многоэтажных домов, 596 частных домов, 115 оптовых потребителей).В Алмазарском районе — с 11.00 до 16.00 отключат от газоснабжения МСГ "Чимбай" и "Зиё", улицу Шифонур.Газоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ.Напомним, в эти дни в Узбекистане холодно. Это, как объясняют синоптики, вызвано вторжением с территории России "холодной и влажной воздушной массы". В прогнозе на субботу и воскресенье по всем областям республики — дожди, местами сильные, в центре и на востоке также возможен снег.
/20210203/Odin-iz-rayonov-Tashkenta-polnostyu-otklyuchat-ot-gaza-15922586.html
ташкент
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газоснабжение, хокимият, ташкент

В двух столичных районах отключили газ

11:17 15.03.2021 (обновлено: 11:19 15.03.2021)
354
CC0 / Pixabay / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
CC0 / Pixabay /
Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства.
ТАШКЕНТ, 15 марта — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сообщили о временной приостановке газоснабжения по некоторым локациям в Сергелийском и Алмазарском районах столицы. Причина — проведение ремонтных работ. В филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt извинились перед потребителями за неудобства.
В Сергелийском районе газа не будет с 10.00 до 16.00 в МСГ "Дарё буйи" (10 многоэтажных домов, 596 частных домов, 115 оптовых потребителей).
В Алмазарском районе — с 11.00 до 16.00 отключат от газоснабжения МСГ "Чимбай" и "Зиё", улицу Шифонур.
Конфорки газовой плиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2021
Общество
Один из районов Ташкента полностью отключат от газа
3 Февраля, 10:55
0
Газоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ.
Напомним, в эти дни в Узбекистане холодно. Это, как объясняют синоптики, вызвано вторжением с территории России "холодной и влажной воздушной массы". В прогнозе на субботу и воскресенье по всем областям республики — дожди, местами сильные, в центре и на востоке также возможен снег.
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