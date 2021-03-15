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В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
В соответствии с данными Тошшахартрансхизмат", пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T14:14+0500
2021-03-15T14:45+0500
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
карантин
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В общественном транспорте столицы снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, сообщают в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат". Ранее в хокимияте Ташкента состоялось специальное заседание под руководством начальника штаба города по борьбе с коронавирусом и главы администрации Джахонгира Артыкходжаева, который поручил взять ситуацию под контроль, обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте. Напомним: по данным Минздрава, с 10 по 13 марта в Ташкенте каждые сутки выявляли новые случаи заражения коронавирусной инфекцией (от 70 до 77 человек). Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, карантин, узбекистан

В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования

14:14 15.03.2021 (обновлено: 14:45 15.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПассажирам выдают перчатки в общественном транспорте Ташкента
Пассажирам выдают перчатки в общественном транспорте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В соответствии с данными Тошшахартрансхизмат", пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В общественном транспорте столицы снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, сообщают в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".
Комментарий "Тошшахартрансхизмат"

"Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в целях предотвращения распространения вируса COVID-19 и различных сезонных инфекций в общественном транспорте и защиты здоровья пассажиров, пользующиеся общественным транспортом будут обязаны носить медицинскую маску, а также строго соблюдать установленные карантинные требования и санитарные нормы".

Ранее в хокимияте Ташкента состоялось специальное заседание под руководством начальника штаба города по борьбе с коронавирусом и главы администрации Джахонгира Артыкходжаева, который поручил взять ситуацию под контроль, обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
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Напомним: по данным Минздрава, с 10 по 13 марта в Ташкенте каждые сутки выявляли новые случаи заражения коронавирусной инфекцией (от 70 до 77 человек). Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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