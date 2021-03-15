https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vnov-vvedut-karantinnye-trebovaniya-17757101.html

В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования

В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования

В соответствии с данными Тошшахартрансхизмат", пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T14:14+0500

2021-03-15T14:14+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В общественном транспорте столицы снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, сообщают в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат". Ранее в хокимияте Ташкента состоялось специальное заседание под руководством начальника штаба города по борьбе с коронавирусом и главы администрации Джахонгира Артыкходжаева, который поручил взять ситуацию под контроль, обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте. Напомним: по данным Минздрава, с 10 по 13 марта в Ташкенте каждые сутки выявляли новые случаи заражения коронавирусной инфекцией (от 70 до 77 человек). Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, карантин, узбекистан