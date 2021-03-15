https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkente-rastet-zabolevaemost-covid-19--khokim-poruchil-usilit-kontrol-za-situatsiey-17752845.html

В Ташкенте растет заболеваемость COVID-19 — хоким поручил усилить контроль за ситуацией

В Ташкенте растет заболеваемость COVID-19 — хоким поручил усилить контроль за ситуацией

В столичной администрации состоялось специальное заседание под руководством начальника штаба города по борьбе с коронавирусом, хокима Джахонгира Артыкходжаева... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T12:52+0500

2021-03-15T12:52+0500

2021-03-15T16:45+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

джахонгир артыкходжаев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте в последние дни растет заболеваемость COVID-19, сообщает пресс-служба столичного хокимията со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения города и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Информация была озвучена на специальном заседании, которое провел в понедельник хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.Глава столицы поручил взять ситуацию под контроль, обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.Первый случай коронавируса был зафиксирован в Узбекистане ровно год назад — 15 марта 2020-го — у женщины, вернувшейся на родину из Франции.На сегодня число выявленных инфицированных в стране достигло 80 678. Выздоровели 79 331 человек, скончались — 622.До конца марта в республике планируется начать прививочную кампанию. Рассматриваются несколько препаратов, в том числе российский "Спутник V".В первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые категории граждан, среди них — медработники и пенсионеры.

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, джахонгир артыкходжаев, ташкент