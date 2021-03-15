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В Ташкенте растет заболеваемость COVID-19 — хоким поручил усилить контроль за ситуацией
В Ташкенте растет заболеваемость COVID-19 — хоким поручил усилить контроль за ситуацией
В столичной администрации состоялось специальное заседание под руководством начальника штаба города по борьбе с коронавирусом, хокима Джахонгира Артыкходжаева... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T12:52+0500
2021-03-15T16:45+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
джахонгир артыкходжаев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте в последние дни растет заболеваемость COVID-19, сообщает пресс-служба столичного хокимията со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения города и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Информация была озвучена на специальном заседании, которое провел в понедельник хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.Глава столицы поручил взять ситуацию под контроль, обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.Первый случай коронавируса был зафиксирован в Узбекистане ровно год назад — 15 марта 2020-го — у женщины, вернувшейся на родину из Франции.На сегодня число выявленных инфицированных в стране достигло 80 678. Выздоровели 79 331 человек, скончались — 622.До конца марта в республике планируется начать прививочную кампанию. Рассматриваются несколько препаратов, в том числе российский "Спутник V".В первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые категории граждан, среди них — медработники и пенсионеры.
/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, джахонгир артыкходжаев, ташкент

В Ташкенте растет заболеваемость COVID-19 — хоким поручил усилить контроль за ситуацией

12:52 15.03.2021 (обновлено: 16:45 15.03.2021)
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛабораторный комплекс "Хеликс"
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© Sputnik / Владимир Песня
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В столичной администрации состоялось специальное заседание под руководством начальника штаба города по борьбе с коронавирусом, хокима Джахонгира Артыкходжаева. Об итогах читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте в последние дни растет заболеваемость COVID-19, сообщает пресс-служба столичного хокимията со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения города и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Информация была озвучена на специальном заседании, которое провел в понедельник хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.
Глава столицы поручил взять ситуацию под контроль, обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане - обложка инфографики - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
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Первый случай коронавируса был зафиксирован в Узбекистане ровно год назад — 15 марта 2020-го — у женщины, вернувшейся на родину из Франции.
На сегодня число выявленных инфицированных в стране достигло 80 678. Выздоровели 79 331 человек, скончались — 622.
До конца марта в республике планируется начать прививочную кампанию. Рассматриваются несколько препаратов, в том числе российский "Спутник V".
В первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые категории граждан, среди них — медработники и пенсионеры.
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