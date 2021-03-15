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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-peterburge-sud-vynes-prigovor-natsionalistam-pytavshimsya-ubit-uzbekistantsa-17766299.html
В Петербурге суд вынес приговор националистам, пытавшимся убить узбекистанца
В Петербурге суд вынес приговор националистам, пытавшимся убить узбекистанца
Нападение на гражданина центральноазиатского государства было совершено в середине сентября 2019 года. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T19:03+0500
2021-03-15T19:08+0500
происшествия
узбекистанец
приговор
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Суд вынес приговор двум жителям Москвы 1995 и 2001 годов рождения, которые в сентябре 2019-го попытались убить гражданина Узбекистана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по городу."В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 111 и частью 1 статьи 222 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконный оборот оружия")", — говорится в публикации.Следствие и суд установили, что вечером 16 сентября 2019 года обвиняемые, вооруженные газовым баллончиком и ножом, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту в Петербурге пытались убить гражданина Узбекистана на почве национальной неприязни. Они распылили ему в лицо газ, толкнули, ударили его и воткнули нож, после чего иностранец был госпитализирован.Во время обыска у одного из подсудимых по месту жительства в Москве был обнаружен и изъят самодельно изготовленный пистолет, пригодный для стрельбы.Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
санкт-петербург
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узбекистанец, приговор, санкт-петербург

В Петербурге суд вынес приговор националистам, пытавшимся убить узбекистанца

19:03 15.03.2021 (обновлено: 19:08 15.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПреступник за решеткой
Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Нападение на гражданина центральноазиатского государства было совершено в середине сентября 2019 года.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Суд вынес приговор двум жителям Москвы 1995 и 2001 годов рождения, которые в сентябре 2019-го попытались убить гражданина Узбекистана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по городу.
"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 111 и частью 1 статьи 222 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконный оборот оружия")", — говорится в публикации.
Следствие и суд установили, что вечером 16 сентября 2019 года обвиняемые, вооруженные газовым баллончиком и ножом, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту в Петербурге пытались убить гражданина Узбекистана на почве национальной неприязни. Они распылили ему в лицо газ, толкнули, ударили его и воткнули нож, после чего иностранец был госпитализирован.
Во время обыска у одного из подсудимых по месту жительства в Москве был обнаружен и изъят самодельно изготовленный пистолет, пригодный для стрельбы.

Суд назначил соучастникам наказание в виде пяти лет и пяти лет и двух месяцев лишения свободы.

Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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