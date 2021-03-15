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В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию
В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию
Известно, что данная мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T17:28+0500
2021-03-15T17:35+0500
россия
смартфон
гаджет
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.Известно, что мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. На данный момент ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы.Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.Еще в 2019 году представители компании Apple предупредили, что в случае принятия закона компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в России, поскольку компания не предусматривает ПО сторонних разработчиков на свои устройства.
/20210204/V-Rossii-khotyat-vyvesti-geolokatsiyu-abonentov-iz-pod-tayny-svyazi-15931238.html
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смартфон, гаджет

В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию

17:28 15.03.2021 (обновлено: 17:35 15.03.2021)
1437
© PixabayМобильный телефон в руке
Мобильный телефон в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Мобильный телефон в руке
© Pixabay
Известно, что данная мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

"Поисковик выберет Кабмин. Эта новая система - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов", - говорится в информации.

Известно, что мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. На данный момент ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы.
Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
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Еще в 2019 году представители компании Apple предупредили, что в случае принятия закона компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в России, поскольку компания не предусматривает ПО сторонних разработчиков на свои устройства.
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