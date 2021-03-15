В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.Известно, что мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. На данный момент ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы.Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.Еще в 2019 году представители компании Apple предупредили, что в случае принятия закона компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в России, поскольку компания не предусматривает ПО сторонних разработчиков на свои устройства.
Еще в 2019 году представители компании Apple предупредили, что в случае принятия закона компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в России, поскольку компания не предусматривает ПО сторонних разработчиков на свои устройства.