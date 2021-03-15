https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-rossii-na-gadzhetakh-ustanovyat-otechestvennyy-poiskovik-po-umolchaniyu-17764517.html

В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию

В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию

Известно, что данная мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T17:28+0500

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2021-03-15T17:35+0500

россия

смартфон

гаджет

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.Известно, что мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. На данный момент ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы.Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.Еще в 2019 году представители компании Apple предупредили, что в случае принятия закона компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в России, поскольку компания не предусматривает ПО сторонних разработчиков на свои устройства.

/20210204/V-Rossii-khotyat-vyvesti-geolokatsiyu-abonentov-iz-pod-tayny-svyazi-15931238.html

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