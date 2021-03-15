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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkentskoy-oblasti-na-mesyats-usilyat-kontrol-na-dorogakh-17758490.html
В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
Столичная область является одним из лидеров по количеству ДТП за первые два месяца 2021 года. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T15:06+0500
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общество
пдд
безопасность
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкентской области с 15 марта по 15 апреля проходит Месяц безопасности дорожного движения, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана.В этот период увеличится количество рейдов на дорогах.Ожидается, что это мероприятие поможет водителям стать более ответственными, внимательными к состоянию своих транспортных средств.По данным ГУБДД МВД, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. В результате умерли 265 человек, большинство — на месте происшествия.Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.
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пдд, безопасность, ташкентская область

В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах

15:06 15.03.2021 (обновлено: 15:15 15.03.2021)
294
© Sputnik / Рамиз БахтияровМашина ДПС
Машина ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Столичная область является одним из лидеров по количеству ДТП за первые два месяца 2021 года.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкентской области с 15 марта по 15 апреля проходит Месяц безопасности дорожного движения, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана.
В этот период увеличится количество рейдов на дорогах.
Ожидается, что это мероприятие поможет водителям стать более ответственными, внимательными к состоянию своих транспортных средств.
По данным ГУБДД МВД, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. В результате умерли 265 человек, большинство — на месте происшествия.
Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.
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