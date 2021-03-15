https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkentskoy-oblasti-na-mesyats-usilyat-kontrol-na-dorogakh-17758490.html

В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах

В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах

Столичная область является одним из лидеров по количеству ДТП за первые два месяца 2021 года. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

пдд

безопасность

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкентской области с 15 марта по 15 апреля проходит Месяц безопасности дорожного движения, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана.В этот период увеличится количество рейдов на дорогах.Ожидается, что это мероприятие поможет водителям стать более ответственными, внимательными к состоянию своих транспортных средств.По данным ГУБДД МВД, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. В результате умерли 265 человек, большинство — на месте происшествия.Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.

ташкентская область

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пдд, безопасность, ташкентская область