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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-uzbekistane-otkrylos-predstavitelstvo-inostrannogo-banka-17763012.html
В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
Представительство будет сотрудничать с местными банками, а также внедрять передовой опыт Республики Корея в банковско-финансовую систему Узбекистана. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T16:46+0500
2021-03-15T16:46+0500
2021-03-15T16:46+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
сотрудничество
южная корея
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выдал аккредитацию представительству "Кёнгнам банк" (Республика Корея), сообщили в пресс-службе регулятора.Теперь финансовое учреждение начнет работать в Ташкенте. Представительство будет сотрудничать с местными банками, повышать финансовую грамотность клиентов и внедрять передовой опыт Кореи в банковско-финансовую систему Узбекистана.Напомним, в сентябре прошлого года Наблюдательный совет Газпромбанка принял единогласное решение открыть представительство в Узбекистане.
/20200811/TsB-annuliroval-akkreditatsiyu-predstavitelstva-Natsbanka-Pakistana-v-Tashkente-14752021.html
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центральный банк республики узбекистан, сотрудничество, южная корея, узбекистан
В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
Представительство будет сотрудничать с местными банками, а также внедрять передовой опыт Республики Корея в банковско-финансовую систему Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана выдал аккредитацию представительству "Кёнгнам банк" (Республика Корея),
сообщили
в пресс-службе регулятора.
Теперь финансовое учреждение начнет работать в Ташкенте.
Представительство будет сотрудничать с местными банками, повышать финансовую грамотность клиентов и внедрять передовой опыт Кореи в банковско-финансовую систему Узбекистана.
Напомним, в сентябре прошлого года Наблюдательный совет Газпромбанка
принял единогласное решение
открыть представительство в Узбекистане.