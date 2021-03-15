https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-uzbekistane-otkrylos-predstavitelstvo-inostrannogo-banka-17763012.html

В Узбекистане открылось представительство иностранного банка

В Узбекистане открылось представительство иностранного банка

Представительство будет сотрудничать с местными банками, а также внедрять передовой опыт Республики Корея в банковско-финансовую систему Узбекистана. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T16:46+0500

2021-03-15T16:46+0500

2021-03-15T16:46+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

сотрудничество

южная корея

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выдал аккредитацию представительству "Кёнгнам банк" (Республика Корея), сообщили в пресс-службе регулятора.Теперь финансовое учреждение начнет работать в Ташкенте. Представительство будет сотрудничать с местными банками, повышать финансовую грамотность клиентов и внедрять передовой опыт Кореи в банковско-финансовую систему Узбекистана.Напомним, в сентябре прошлого года Наблюдательный совет Газпромбанка принял единогласное решение открыть представительство в Узбекистане.

/20200811/TsB-annuliroval-akkreditatsiyu-predstavitelstva-Natsbanka-Pakistana-v-Tashkente-14752021.html

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центральный банк республики узбекистан, сотрудничество, южная корея, узбекистан