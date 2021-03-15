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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-uzbekistane-otkrylos-predstavitelstvo-inostrannogo-banka-17763012.html
В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
Представительство будет сотрудничать с местными банками, а также внедрять передовой опыт Республики Корея в банковско-финансовую систему Узбекистана. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T16:46+0500
2021-03-15T16:46+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
сотрудничество
южная корея
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выдал аккредитацию представительству "Кёнгнам банк" (Республика Корея), сообщили в пресс-службе регулятора.Теперь финансовое учреждение начнет работать в Ташкенте. Представительство будет сотрудничать с местными банками, повышать финансовую грамотность клиентов и внедрять передовой опыт Кореи в банковско-финансовую систему Узбекистана.Напомним, в сентябре прошлого года Наблюдательный совет Газпромбанка принял единогласное решение открыть представительство в Узбекистане.
/20200811/TsB-annuliroval-akkreditatsiyu-predstavitelstva-Natsbanka-Pakistana-v-Tashkente-14752021.html
южная корея
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центральный банк республики узбекистан, сотрудничество, южная корея, узбекистан

В Узбекистане открылось представительство иностранного банка

16:46 15.03.2021
218
© Kyongnam BankОтделение банка "Kyongnam Bank"
Отделение банка Kyongnam Bank - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Kyongnam Bank
Представительство будет сотрудничать с местными банками, а также внедрять передовой опыт Республики Корея в банковско-финансовую систему Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выдал аккредитацию представительству "Кёнгнам банк" (Республика Корея), сообщили в пресс-службе регулятора.
Теперь финансовое учреждение начнет работать в Ташкенте.
Представительство будет сотрудничать с местными банками, повышать финансовую грамотность клиентов и внедрять передовой опыт Кореи в банковско-финансовую систему Узбекистана.
Здание Центрального банка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2020
Экономика
ЦБ аннулировал аккредитацию представительства Нацбанка Пакистана в Ташкенте
11 Августа 2020, 17:17
0
Напомним, в сентябре прошлого года Наблюдательный совет Газпромбанка принял единогласное решение открыть представительство в Узбекистане.
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