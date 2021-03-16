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https://uz.sputniknews.ru/20210316/afu-otstranila-trenera-vyskazavshegosya-o-korruptsii-v-uzbekskom-futbole-17784553.html
АФУ отстранила тренера, высказавшегося о коррупции в узбекском футболе
АФУ отстранила тренера, высказавшегося о коррупции в узбекском футболе
Главный тренер ФК "Турон" не сможет принять участия в следующих нескольких играх своей команды из-за временной дисквалификации, полученной после громких... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T15:15+0500
2021-03-16T16:05+0500
спорт
ассоциация футбола узбекистана
футбольная ассоциация узбекистана
скандал
футбол
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана отстранил на две игры главного тренера команды ферганского Яйпана "Турон" Исломбека Исмоилова, сообщает АФУ.Официальная причина наказания: нарушение этических норм. Исмоилов эмоционально высказался о коррупции в отечественном футболе 14 марта после игры его клуба с джизакской "Согдианой" в рамках второго тура Суперлиги. Встреча закончилась проигрышем "Турона" со счетом 0:1.В послематчевом интервью Исмоилов обвинил судей в коррупции, как и всю систему узбекистанского футбола. "Турон" виноват в том, что вышел в Суперлигу или в том, что судьям деньги не попадают? Две игры подряд - это вообще невозможно понять. Это видел весь мир, весь Узбекистан. [Судья даёт пенальти] из-за того, что мяч попал в голову футболиста. Пусть зайдут в раздевалку — ребята плачут!" - сказал тогда тренер.Но понесет наказание не только Исмоилов. Арбитраж оценил и высказывания президента ФК "Турон" Абдувахоба Ахмадалиева во время послематчевого флеш-интервью. Дисциплинарный комитет посчитал их грубыми и назначил спортивному функционеру штраф. Что же касается работы судей на той встречи, то эксперты АФУ действительно нашли там несколько эпизодов, на их взгляд повлиявших на результат игры. Пятнадцатого марта стало известно, что Ассоциация отстранила на неопределенный срок от работы в Суперлиге главного судью Виктора Серазитдинова.
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ассоциация футбола узбекистана, футбольная ассоциация узбекистана, скандал, футбол

АФУ отстранила тренера, высказавшегося о коррупции в узбекском футболе

15:15 16.03.2021 (обновлено: 16:05 16.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФутбол. Пенальти в ворота
Футбол. Пенальти в ворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Главный тренер ФК "Турон" не сможет принять участия в следующих нескольких играх своей команды из-за временной дисквалификации, полученной после громких высказываний о коррупции в узбекском футболе.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана отстранил на две игры главного тренера команды ферганского Яйпана "Турон" Исломбека Исмоилова, сообщает АФУ.
Официальная причина наказания: нарушение этических норм. Исмоилов эмоционально высказался о коррупции в отечественном футболе 14 марта после игры его клуба с джизакской "Согдианой" в рамках второго тура Суперлиги.
Встреча закончилась проигрышем "Турона" со счетом 0:1.В послематчевом интервью Исмоилов обвинил судей в коррупции, как и всю систему узбекистанского футбола.
"Турон" виноват в том, что вышел в Суперлигу или в том, что судьям деньги не попадают? Две игры подряд - это вообще невозможно понять. Это видел весь мир, весь Узбекистан. [Судья даёт пенальти] из-за того, что мяч попал в голову футболиста. Пусть зайдут в раздевалку — ребята плачут!" - сказал тогда тренер.
Но понесет наказание не только Исмоилов. Арбитраж оценил и высказывания президента ФК "Турон" Абдувахоба Ахмадалиева во время послематчевого флеш-интервью. Дисциплинарный комитет посчитал их грубыми и назначил спортивному функционеру штраф.
Что же касается работы судей на той встречи, то эксперты АФУ действительно нашли там несколько эпизодов, на их взгляд повлиявших на результат игры. Пятнадцатого марта стало известно, что Ассоциация отстранила на неопределенный срок от работы в Суперлиге главного судью Виктора Серазитдинова.
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