https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekskogo-futbolnogo-arbitra-otstranili-ot-superligi-posle-skandalnogo-matcha-17778552.html
Узбекского футбольного арбитра отстранили от Суперлиги после скандального матча
Узбекского футбольного арбитра отстранили от Суперлиги после скандального матча
АФУ отстранила от работы рефери Виктора Серазитдинова, обслуживавшего матч между "Согдианой" и "Туроном". Тренера проигравшей команды, обвинившего узбекский... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T13:27+0500
2021-03-16T13:27+0500
2021-03-16T13:49+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Главного футбольного арбитра Виктора Серазитдинова отстранили на неопределенный срок от работы в Суперлиге решением Ассоциация футбола Узбекистана.Это произошло после матча второго тура Суперлиги между джизакской "Согдианой" и яйпанским "Туроном". Эксперты Ассоциации футбола Узбекистана изучили работу судей на этой встрече и обратили внимание на два момента в судейском решении, повлиявших на результат игры.Как сообщил и. о. гендиректора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамходжаев, на 29-й минуте встречи рефери не назначил явный пенальти в ворота "Согдианы", а на 52-й минуте, наоборот, неправильно назначил 11-метровый удар в ворота "Турона". В результате игра, проходившая 14 марта, закончилась со счетом 1:0 в пользу джизакской команды. Во время послематчевого интервью главный тренер "Турона" Ислом Исмоилов выступил с громким заявлением, обвинив в причастности к коррупции не только судей, но и всю систему узбекистанского футбола. Как заявил глава ПФЛ Диёр Имамходжаев, выводы экспертов АФУ относительно судьи Серазитдинова переданы специальной инспекции. По итогам их изучения дело может быть передано Комитету по этике либо возвращено экспертам по судейству. "Всё будет зависеть от того, были ли решения рефери умышленными или нет", — добавил Имомходжаев.Что касается Исмоилова, то относительно него пройдет отдельное заседание дисциплинарного комитета, уточнил руководитель ПФЛ. Сам же тренер "Турона" в своем скандальном выступления заявил о готовности на пожизненное исключения из футбола ради борьбы за чистоту в спорте.Дебют команды из ферганского Яйпана в узбекскую Суперлигу уже сопровождался крупным скандалом: в начале декабря прошлого года по итогам встречи с "Нефтчи" на футбольном поле произошла массовая драка. "Турон" тогда одержал победу со счетом 1:0. Игроки уступившей команды оказались недовольны исходом матча и набросились на судей, к потасовке присоединились и болельщики. Нарушителей и виновников беспорядков вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. А спустя два месяца футболисты "Нефтчи" Туракулов и Тошматов вышли на свободу из зала суда, все это время просидев под арестом.
/20210220/Dva-futbolista-Neftchi-vyshli-na-svobodu-posle-neskolkikh-mesyatsev-aresta-16050688.html
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ассоциация футбола узбекистана, футбольная ассоциация узбекистана, фанаты футбола, скандал, футбол
Узбекского футбольного арбитра отстранили от Суперлиги после скандального матча
13:27 16.03.2021 (обновлено: 13:49 16.03.2021)
АФУ отстранила от работы рефери Виктора Серазитдинова, обслуживавшего матч между "Согдианой" и "Туроном". Тренера проигравшей команды, обвинившего узбекский футбол в коррупции, ждет дисциплинарное заседание.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Главного футбольного арбитра Виктора Серазитдинова отстранили на неопределенный срок от работы в Суперлиге решением Ассоциация футбола Узбекистана.
Это произошло после матча второго тура Суперлиги между джизакской "Согдианой" и яйпанским "Туроном". Эксперты Ассоциации футбола Узбекистана изучили работу судей на этой встрече и обратили внимание на два момента в судейском решении, повлиявших на результат игры.
Как сообщил
и. о. гендиректора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамходжаев, на 29-й минуте встречи рефери не назначил явный пенальти в ворота "Согдианы", а на 52-й минуте, наоборот, неправильно назначил 11-метровый удар в ворота "Турона". В результате игра, проходившая 14 марта, закончилась со счетом 1:0 в пользу джизакской команды.
Во время послематчевого интервью главный тренер "Турона" Ислом Исмоилов выступил
с громким заявлением, обвинив в причастности к коррупции не только судей, но и всю систему узбекистанского футбола.
"Турон" виноват в том, что вышел в Суперлигу или в том, что судьям деньги не попадают? Две игры подряд - это вообще невозможно понять. Это видел весь мир, весь Узбекистан. [Судья даёт пенальти] из-за того, что мяч попал в голову футболиста. Пусть зайдут в раздевалку — ребята плачут!" - приводит перевод интервью Газета.uz.
Как заявил глава ПФЛ Диёр Имамходжаев, выводы экспертов АФУ относительно судьи Серазитдинова переданы специальной инспекции. По итогам их изучения дело может быть передано Комитету по этике либо возвращено экспертам по судейству.
"Всё будет зависеть от того, были ли решения рефери умышленными или нет", — добавил Имомходжаев.
Что касается Исмоилова, то относительно него пройдет отдельное заседание дисциплинарного комитета, уточнил руководитель ПФЛ. Сам же тренер "Турона" в своем скандальном выступления заявил о готовности на пожизненное исключения из футбола ради борьбы за чистоту в спорте.
Дебют команды из ферганского Яйпана в узбекскую Суперлигу уже сопровождался крупным скандалом: в начале декабря прошлого года по итогам встречи с "Нефтчи" на футбольном поле произошла
массовая драка.
"Турон" тогда одержал победу со счетом 1:0. Игроки уступившей команды оказались недовольны исходом матча и набросились на судей, к потасовке присоединились и болельщики.
Нарушителей и виновников беспорядков вскоре задержали
сотрудники правоохранительных органов. А спустя два месяца футболисты "Нефтчи" Туракулов и Тошматов вышли
на свободу из зала суда, все это время просидев под арестом.