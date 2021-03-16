https://uz.sputniknews.ru/20210316/azerbaydzhan-i-armeniya-ustroili-igru-muskulami-a-komu-eto-vygodno-na-samom-dele-17778464.html

Азербайджан и Армения устроили "игру мускулами", а кому это выгодно на самом деле?

Азербайджан и Армения устроили "игру мускулами", а кому это выгодно на самом деле?

Масштабные и синхронные маневры в двух республиках в период 15—20 марта способствуют росту военно-политической напряженности на Южном Кавказе, пишет военный... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T13:27+0500

2021-03-16T13:27+0500

2021-03-16T13:51+0500

военные учения

нато

израиль

турция

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Масштабные и синхронные маневры в двух республиках в период 15—20 марта способствуют росту военно-политической напряженности на Южном Кавказе, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Азербайджанская армия 15—18 марта проводит контртеррористические учения с участием до 10 тысяч военнослужащих и привлечением около 100 единиц бронетехники, 200 ракетных и артиллерийских установок, 30 боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. По сценарию, войска будут уничтожать незаконные вооруженные формирования и диверсионные отряды в горно-лесистой местности. Основное внимание в ходе маневров уделено управлению войсками – перегруппировке частей и подразделений, совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. Тематика и содержание учений ассоциируются с боевыми действиями в Карабахе осенью 2020 года, чего в Минобороны АР и не скрывают. Очевидно, условный противник – это вполне конкретный сосед.Вооруженные силы Армении 16–20 марта проведут широкомасштабные военные учения на всех операционных направлениях с участием более 7500 военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 200 ракетных и артиллерийских установок, 90 комплексов ПВО. Состоятся тренировки по управлению огнем подразделений с боевой стрельбой с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов. Для поддержки сухопутных войск и подразделений спецназа будут использованы средства воздушного нападения, то есть ударная авиация. Подобная "игра мускулами" двух стран происходит впервые после горячих осенних событий в Карабахе. МИД России заявил, что плановые военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе. Военнослужащие российского миротворческого контингента надежно контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. И все же, в Армении с сентября 2020 года сохраняется военное положение, которое парламент отменять пока не намерен.Цели и бенефициарыМасштабные маневры двух армий настораживают. Ведь поражение Армении в войне с Азербайджаном не стерло непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, сохранившую свои вооруженные силы. Выражая мнение многих соотечественников, экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о вероятном продолжении войны с Азербайджаном за Карабах.На днях министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в письме генсеку ООН сообщил о скрытной переброске в Нагорный Карабах через Лачинский коридор военнослужащих Армении (на обычных автомобилях и в гражданской одежде, чтобы их не вычислили российские миротворцы). Ранее Баку анонсировал серьезные реформы в армии, направленные на укрепление ее боевых возможностей.Ситуация ускоренной милитаризации и вероятной дестабилизации региона настораживает и более всего отвечает интересам третьей страны – Турции (если не касаться в более широком смысле интересов и влияния блока НАТО).Сегодня сложно переоценить турецкую военно-политическую поддержку Азербайджана, который вряд ли самостоятельно (в одиночку) пойдет на развязывание нового вооруженного конфликта с Арменией. Серия совместных азербайджанско-турецких учений, поставки новых вооружений могут скорректировать и ужесточить позиции Баку. С другой стороны, Россия остается ведущим региональным игроком, не желает ссориться с Азербайджаном, но ее наверняка не устраивает растущее влияние Турции на Южном Кавказе. Новый вооруженный конфликт в Карабахе может спровоцировать войну между Азербайджаном и Арменией, которую РФ (102-я база) и ОДКБ игнорировать уже не смогут. Непрозрачные арсеналыВесенние маневры двух стран отражают различные концепции военного строительства. Азербайджан после успешного применения в Карабахе турецкого оружия делает акцент на западное оружие (стандартов НАТО). В армянских арсеналах традиционно преобладают изделия российского производства. Становится заметным противостояние двух систем перевооружения и модернизации войск.Азербайджан в ходе учений активно использует турецкое и израильское оружие, включая противотанковые ракеты Tammuz и Lahat с полуактивным лазерным наведением производства IAI и минометную систему 120 MM SPEAR производства Elbit. Речь идет об использовании Азербайджанской армией различных моделей беспилотников Orbiter компании Aeronautics, БПЛА для сбора разведданных Hermes-450 и Hermes-900, и барражирующего БПЛА Harop компании IAI. Издание отмечает, что в многовекторной внешней политике Азербайджана государству Израиль отведено особое место.Израильские оборонные компании активно участвовали и продолжают участвовать в создании азербайджанской военной промышленности.В сложившейся ситуации Армения проводит ответные "плановые учения" и форсирует программу перевооружения национальной армии. Разумеется, Россия своим оборонно-промышленным комплексом поможет компенсировать возникший на исходе 2020 года региональный дисбаланс, чтобы ни у кого не возникало желания спровоцировать новый виток карабахского вооруженного конфликта, тем более создать устойчивую во времени горячую точку на Южном Кавказе.

/20201210/Kakoe-oruzhie-pomoglo-Azerbaydzhanu-v-karabakhskom-konflikte-15576347.html

/20201116/Voennye-oshibki-Armenii-v-Nagornom-Karabakhe-15416734.html

/20210201/Myagkaya-sila-Karabakha-kak-RF-i-Turtsiya-kontroliruyut-peremirie-v-NKR-15914763.html

израиль

турция

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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военные учения, нато, израиль, турция, нагорный карабах, азербайджан, армения