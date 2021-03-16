https://uz.sputniknews.ru/20210316/britaniya-mechetsya-mezhdu-koronavirusom-metoo-i-zakonom-17773968.html

Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом

Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом

Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик отказалась покинуть свой пост, к чему ее призвал ряд британских политиков и представители общественности после жесткого... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T11:06+0500

2021-03-16T11:06+0500

2021-03-16T11:06+0500

колумнисты

убийство

женщина

великобритания

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Она заявила, что намерена еще "более решительно" руководить своим ведомством, и ядовито прошлась по "кабинетным" критикам.Это только один из аспектов громкого политического скандала, который разворачивается ныне в Британии, а в его центре — уголовное преступление.Тридцатитрехлетняя Сара Эверард пропала в Лондоне 3 марта, когда возвращалась вечером домой. Ее останки были обнаружены спустя неделю в графстве Кент. По подозрению в похищении и убийстве женщины задержан 48-летний сотрудник столичной полиции Уэйн Казенс. Хуже того: журналисты раскопали, что за несколько дней до исчезновения девушки против полицейского была подана жалоба на его "непристойное раздевание" в публичном месте. Так что теперь еще идет разбирательство, почему Казенс не был отстранен от службы и продолжал работать, причем будучи вооруженным.Трагедия вызвала огромный резонанс в британском обществе, в первую очередь со стороны женщин, тысячи которых теперь рассказывают об угрозах, приставаниях, преследованиях и избиениях, с которыми им приходится сталкиваться на улицах британских городов, и требуют от властей обеспечить их безопасность.Как и с предыдущими волнами кампании #MeToo, дело местами дошло до абсурда. Баронесса Дженни Джонс, член палаты лордов от Партии зеленых, предложила ввести для мужчин комендантский час с 18:00, чтобы обезопасить женщин. На последовавшую в СМИ и социальных сетях бурю она пояснила, что с ее стороны это была ирония на совет женщинам полиции южного Лондона "не выходить на улицу одним". Впрочем, по словам Джонс, ее предложение вызвало "такой поток женоненавистнических писем и твитов", что это скорее доказывает ее "точку зрения о проблеме с мужчинами".Но и это было только начало: на прошедших выходных скандал вышел на новый виток.В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где в последний раз видели Сару Эверард, состоялась траурная акция памяти. Аналогичные мероприятия были запланированы и в других местах страны, но власти не дали разрешений на их проведение из-за антикоронавирусного локдауна. Однако в Клэпхэме, несмотря на запрет, собралось несколько сотен человек, преимущественно женщин — и они без церемоний были разогнаны полицией. По официальным данным, задержано четверо участников.Полиция за свои действия оказалась под шквалом критики практически со всех сторон. Фото- и видеосвидетельства разгона широко разошлись, сопровождаясь возмущенными комментариями. Вполне типичным можно считать мнение члена парламента Дианы Эбботт: "С женщинами на мирном бдении против мужской жестокости жестоко обращаются и сковывают их наручниками офицеры полиции".Факт, что в убийстве Эверард обвиняется полицейский, и странная история с актом эксгибиционизма и отсутствием на него оперативной реакции начальства Казенса, разумеется, только подогревает градус недовольства правоохранителями.Премьер-министр Борис Джонсон выразил "глубокую озабоченность" кадрами задержаний участников траурной акции. Мэр Лондона Садик Хан назвал действия полиции "неприемлемыми", а также "необоснованными и непропорциональными". Министр внутренних дел Британии попросила руководство лондонской полиции предоставить отчет о произошедшем, а также отметила, что ее огорчило содержание роликов разгона манифестации.Реакция властей — скорее озабоченная, нежели гневная — объясняется тем, что ситуация у них сейчас из разряда "куда ни кинь — всюду клин".В Британии установлен один из самых жестких локдаунов, причем нарушители преследуются беспощадно. Субботние действия полиции ничуть не выходят за рамки обычных методов британских полисменов по пресечению несанкционированных мероприятий. К слову сказать, их нидерландские коллеги отожгли на выходных куда круче, разгоняя водометами очередную манифестацию ковид-диссидентов.Масштабное недовольство британцев действиями правоохранителей вызвана совокупностью обстоятельств: женщины скорбели о насильственной гибели другой женщины, да еще от рук полицейского, плюс накопившаяся даже не усталость, а бешенство людей из-за введенных властями ограничений. К тому же тема #MeToo, как и, например, имеющие значение черные жизни, сама по себе приобрела политическую неприкосновенность, предоставляя карт-бланш своим активистам чуть ли не на любые действия и инициативы.В результате симпатии британских граждан (во всяком случае, наиболее их громкой части) оказались на стороне участниц акции, а в адрес полиции посыпались массовые проклятия.Масштабы общественного недовольства столь велики, что власти вынуждены подстраиваться под него, хотя раньше неизменно грозили самыми суровыми последствиями любым нарушителям правил локдауна.У Садика Хана, демонстрирующего сейчас особенно яростное недовольство действиями полиции, ситуация самая непростая: у него осталось меньше двух месяцев до очередных выборов мэра Лондона. Не лучшее время терять поддержку избирателей.Большинство официальных лиц все-таки пытаются усидеть на двух стульях, ограничиваясь аккуратным выражением озабоченности и глубокого огорчения.На их фоне особенно ярко горит звезда Крессиды Дик — первой женщины во главе Скотленд-Ярда и открытой лесбиянки, которая отказалась посыпать голову пеплом и теперь последовательно защищает действия своих подчиненных на субботнем мероприятии. Британские эксперты прогнозируют, что от того, удастся ли ей удержаться на своем посту, зависит дальнейшее развитие событий в нынешнем кризисе.Вот только во всех этих громких склоках и интригах практически не слышны голоса тех, кто пытается задаваться вопросами поперек мейнстрима.Сара Эверард умерла ужасной смертью, но все-таки похищение, сопряженное с убийством, — статистически весьма редкое для Британии преступление. Это, кстати, поначалу робко отметил и лондонский мэр. Однако мысль о том, что эксплуатация гибели женщины от рук, скорее всего, психопата для продвижения прогрессивной "митушной" повестки — просто аморальна, разумеется, табуирована для передовой общественности.Источник: РИА Новости

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убийство, женщина, великобритания