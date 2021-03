https://uz.sputniknews.ru/20210303/Fabrika-feykov-i-ee-istinnye-khozyaeva-16116262.html

Фабрика фейков и ее истинные хозяева

Цена этим разоблачениям давно известна — авторы фейков про сбитый в Донбассе боинг, про химатаку в Гуте, про отравления Скрипалей и Навального никогда не заморачивались правдоподобием.В начале 2010 года глава американской военной разведки в Афганистане Майкл Флинн опубликовал интересный доклад "Как починить разведку" (Fixing Intel).Партизанская война предъявляла свои вызовы, с которыми неповоротливые разведструктуры не справлялись. Флинн с соавторами предложил коллегам брать информацию от всех, кто был готов ей поделиться — местных жителей, журналистов, представителей НКО и женских организаций, сотрудников ООН, гражданских активистов.Информацию требовалось собирать не только военную, но буквально обо всем, что происходило в стране. И попутно рассекречивать все, что только можно, обильно предоставляя собранные сведения союзникам по НАТО, журналистам, НКО, вообще всем.Правильно отформатированная и поданная информация становилась оружием. Она показывала местным жителям, как заботятся о них оккупанты, отрывая население от партизан. А вовне позволяла демонстрировать сияющий образ американской демократии, которая принесла закон и порядок на Ближний Восток.Сортировать информацию должны были специально отобранные аналитики — Флинн советовал отбирать "самых талантливых и голодных". Они должны были подмечать все мелочи, уметь работать с геолокацией и с открытыми источниками. В заключение авторы процитировали ветерана американской разведки Сэмюэля Уилсона: "90% информации, — считал бывший глава Разведуправления Минобороны США — приходит из открытых источников. <…> Настоящий герой разведки — это Шерлок Холмс, а не Джеймс Бонд".Примерно в это время службу в Афганистане проходил офицер британской армии Боб Сили. Английские газеты называют его разведчиком, однако доказательств не приводят. Возможно, с 2008-го по 2017 год в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии Боб Сили действительно занимался чем-то другим.Хотя даже сейчас, став публичным политиком, Сили ведет себя как Штирлиц. Он не опубликовал ни одной фотки, на которой были бы запечатлены его близкие, родители или загадочная жена. В книге пэров она названа как "Ната Расимас", однако никаких следов ее в инфополе не существует. Сили везде появляется один и, кстати, активно топит за права гомосексуалистов.Биография его по-своему любопытна. Сили происходит из знатной семьи, которая сто лет назад была одной из богатейших в Англии. Родословная его читается как поэма — там сплошь бароны, баронеты, губернаторы, министры, парламентарии. Все сыновья учатся в Хэрроу, крестными отцами становятся то Уинстон Черчилль, то принц Филипп. Недавно Сили породнились с актером Бенедиктом Камбербэтчем — тоже известным аристократом. Как крупнейшего землевладельца острова Уайт местные жители в 2017 году избрали Сили в парламент — это такая семейная традиция. Там депутат от консерваторов продвигает агрессивно антироссийскую повестку.Окончив Хэрроу, в начале 1990-х Боб Сили работал стрингером на постсоветском пространстве. Он писал репортажи из Киева, Тирасполя, Чечни. Главным его работодателем была газета The Times.В начале 2012 года на просторах интернета появился блог "Смуглого Моисея" (Brown Mozes). Это название песни Фрэнка Заппы. Сили любит рок-музыку, некоторое время даже работал на британском MTV и прекрасно играет на гитаре.Потом "Смуглого Моисея" СМИ назовут "блестящим блогером", однако на самом деле читать его абсолютно невозможно. Это просто компиляция газетных статей — скучная, однообразная, неостроумная.Сначала "Моисей" освещал скандал с кражей личных данных в News Corporation Руперта Мердока. Тогда у общественности возникли серьезные подозрения, что на австралийского медиамагната работали коррумпированные сотрудники спецслужб. Блог "Моисея" старательно уводил читателей от этой темы, переводя все стрелки на Скотленд-Ярд. Однако никто этого не читал. Один-два комментария — это максимум, который "блестящий блогер" получал от своей аудитории.Через некоторое время "Моисей" переключается на тему Сирии. Неизвестный блогер делает, по всей видимости, то, что должен был делать "одаренный и голодный" аналитик из доклада Флинна. Он просматривает видео, загруженные на YouTube из Сирии, и подает их в обрамлении подходящих заголовков. Например: "Около дюжины мертвых младенцев с ранениями от шрапнели!"Однако блогер не анализирует информацию, а сразу подгоняет все под ответ. Он однозначно обвиняет в трагедии в Хуле сирийские власти, хотя дальнейшее расследование показало, что массовые убийства совершили боевики. Это уже никакая не разведка, а чистая, дистиллированная пропаганда.Вот тут-то его "находит" и представляет общественности военный корреспондент The New York Times, бывший морской пехотинец, одно время возглавлявший московское бюро газеты, Си Джей Чиверс. Он публикует расследование об экспорте оружия из Хорватии в Сирию. Его статья утверждает, что материалы предоставлены блогером, который пишет под псевдонимом Смуглый Моисей. А на самом деле его зовут "Элиот Хиггинс".Британские и американские СМИ начинают бурно раскручивать Элиота Хиггинса. "Скромный очкарик", "интеллигентный ботаник", "гик" — и при этом он раскрывает "преступления" сирийского режима. Имя отсылает к известному поэту, фамилия как у героя "Пигмалиона" Шоу — запомнить очень легко. Однако несмотря на то, что Хиггинс позирует в СМИ уже восемь лет, про его родителей ничего не известно. Так что и имя его, и фамилия легко могут быть выдуманы — highly likely, как любят говорить наши партнеры.Нет никаких доказательств, что он действительно живет в Лестере со своей женой-турчанкой и двумя детьми. Совершенно непонятно, как он зарабатывал, если буквально сутками сидел в YouTube. Кто оплачивал его купленный в ипотеку дом и расходы на жизнь — неужели жена, подрабатывающая на почте? И как вообще недоучившийся в вузе студент, вылетавший со всех работ, не знавший никаких иностранных языков, не служивший в армии и, по собственному признанию, "разбирающийся в оружии не лучше любого игрока в Х-Box” вдруг превратился в профессионального военного аналитика?Многое Хиггинс и сам не мог объяснить. В 2013 году симпатизирующий ему корреспондент "Нью-Йоркера" спросил, почему он выбрал такое название для своего блога. "Случайно", — ответил блогер.На имя Хиггинса записали агентство Bellingcat, на нем стали выходить все новые антироссийские "разоблачения". Ни одно из них не было подкреплено доказательствами. Однако каждое становилось поводом для информационных атак на Россию и последующих санкций.В это время Боб Сили становится публичным политиком и маститым военным аналитиком. Парламентарий сочиняет все более воинственные тексты. После Brexit Британия, по его замыслу, должна стать "глобальной" — то есть буквально навязать свое управление всем "партнерам". На роль ее главного врага Сили назначил Россию. Он проецировал на нашу страну все свои страхи — то Россия рассылает своих шпионов, то занимается дезинформацией, то вообще "ведет против нас третью мировую войну и выигрывает!""Десять способов защиты от агрессивной России", "Пятьдесят инструментов России в гибридной войне против Запада" — у Сили явно какая-то нездоровая фиксация на русской теме. Что-то там, наверное, случилось с ним в 90-е на постсоветском пространстве.Как военный аналитик, он разрабатывает тему "неконвенциональной войны" — то есть дезинформации, пропаганды, провокаций, активных мероприятий в соцсетях. Это в точности то, чем занимается в инфополе Bellingcat.В 2018 году Сили сделал политический каминг-аут. Он устроил для Bellingcat "пресс-конференцию" в парламенте по поводу истории со Скрипалями. "Вот они, наши современные Шерлоки Холмсы, — представил он коллегам Хиггинса и Грозева, — их цифровые детективные расследования просто уникальны".С тех пор парламентарий открыто окормляет Bellingcat. Он ввел Элиота Хиггинса в Атлантический совет и кембриджское Общество Генри Джексона — самые агрессивные русофобские аналитические центры. Бог знает, какие отношения связывают "гика из Лестера" и аристократа с острова Уайт, но сильнее всего их объединяет ненависть к России.Патрон его соратника по Bellingcat, загадочного медиаменеджера Христо Грозева, тоже не испытывает добрых чувств к нашей стране. Карл Габсбург-Лотарингский, с которым Грозев дружит всю жизнь, до сих пор травмирован потерей владений предков. Став главой дома Габсбургов, он, в отличие от своего отца, не отказался от прав на имперские земли. Постсоветское пространство для него — это утраченная родовая вотчина. Кстати, супруга Габсбурга, Франческа Тиссен — внучка легендарного немецкого промышленника, щедро спонсировавшего приход Гитлера к власти и его вооружение.Для элитных семейных кланов Запада территории лимитрофов вокруг России — это просто ничья земля, охотничьи угодья. Местное население — невзирая на его прогрессивность или отсталость — просто разновидность флоры и фауны. А такие инструменты, как Bellingcat, — идеальное оружие для гибридной войны.Источник: РИА Новости

