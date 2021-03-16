https://uz.sputniknews.ru/20210316/kompaniya-lukoyl-namerena-rasshirit-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-17796436.html

Компания "ЛУКОЙЛ" намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном

Компания "ЛУКОЙЛ" намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном

Решено создать межведомственную рабочую группу и принять "дорожную карту", чтобы повысить эффективность проектов и расширить стратегическое сотрудничество с... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T20:53+0500

2021-03-16T20:53+0500

2021-03-16T21:11+0500

экономика

нефтегазовая отрасль

инвестиции

лукойл

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым, сообщили в администрации президента Узбекистана.Руководитель ведущей нефтегазовой компании России рассказал, на каком этапе находится реализация совместных инвестиционных проектов в Узбекистане.Для справки: на сегодняшний день "ЛУКОЙЛ" является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Объемы инвестиций достигают 10 миллиардов долларов.Действует Кандымский газоперерабатывающий завод мощностью свыше 8 миллиардов кубометров природного газа. Ведется освоение месторождений Хаузак и Шады, а также Юго-Западного Гиссара. Осуществляются важные гуманитарные программы.В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам преодоления последствий пандемии и реализации совместных проектов.Решено создать межведомственную рабочую группу и принять "дорожную карту" для повышения эффективности проектов и расширения стратегического сотрудничества с компанией "ЛУКОЙЛ".На днях в пресс-службе российской компании заявили, что с февраля по август "ЛУКОЙЛ" сократил добычу газа в республике до уровня около 20 процентов от проектной мощности из-за снижения спроса на узбекский газ со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19.Начиная с сентября добыча газа в Узбекистане восстановлена на фоне роста спроса со стороны Китая. В результате в декабре 2020 года среднесуточная добыча газа в Узбекистане достигла проектного уровня.

/20210307/Uzbekistan-gotovitsya-stat-novym-neftegazovym-gigantom--ne-bez-pomoschi-soyuznika-16145114.html

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нефтегазовая отрасль, инвестиции, лукойл, сотрудничество