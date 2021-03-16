На предприятиях Узбекистана будут проводить экологический аудит — закон

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Новый закон, подписанный президентом накануне, предусматривает экологический аудит предприятий. Он будет проводиться на основании договора между экологической аудиторской организацией и заказчиком. Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме. Если предприятие соответствует требованиям нормативно-правовых актов, его могут не проверять в течение года. Экологический аудит в отношении субъектов экологического аудита с низким или незначительным риском воздействия на окружающую среду проводится в добровольном порядке. Субъекты, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.По итогам проверки составляется заключение, которое является конфиденциальным документом и без разрешения заказчика экологического аудита не подлежит разглашению. Аудиторские организации при осуществлении своей деятельности являются независимыми. Они не могут создаваться органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах.
Предприятия, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Новый закон, подписанный президентом накануне, предусматривает экологический аудит предприятий. Он будет проводиться на основании договора между экологической аудиторской организацией и заказчиком.
Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме. Если предприятие соответствует требованиям нормативно-правовых актов, его могут не проверять в течение года.
Экологический аудит в отношении субъектов экологического аудита с низким или незначительным риском воздействия на окружающую среду проводится в добровольном порядке. Субъекты, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.
По итогам проверки составляется заключение, которое является конфиденциальным документом и без разрешения заказчика экологического аудита не подлежит разглашению.
Аудиторские организации при осуществлении своей деятельности являются независимыми. Они не могут создаваться органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах.