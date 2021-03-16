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https://uz.sputniknews.ru/20210316/na-predpriyatiyakh-uzbekistana-budut-provodit-ekologicheskiy-audit--zakon---17790033.html
На предприятиях Узбекистана будут проводить экологический аудит — закон
На предприятиях Узбекистана будут проводить экологический аудит — закон
Предприятия, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T17:46+0500
2021-03-16T18:01+0500
общество
закон
экология
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Новый закон, подписанный президентом накануне, предусматривает экологический аудит предприятий. Он будет проводиться на основании договора между экологической аудиторской организацией и заказчиком. Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме. Если предприятие соответствует требованиям нормативно-правовых актов, его могут не проверять в течение года. Экологический аудит в отношении субъектов экологического аудита с низким или незначительным риском воздействия на окружающую среду проводится в добровольном порядке. Субъекты, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.По итогам проверки составляется заключение, которое является конфиденциальным документом и без разрешения заказчика экологического аудита не подлежит разглашению. Аудиторские организации при осуществлении своей деятельности являются независимыми. Они не могут создаваться органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах.
/20200630/Kogo-i-na-skolko-oshtrafuyut-za-prichinenie-vreda-ekologii-i-okruzhayuschey-srede-14451418.html
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закон, экология, президент узбекистана

На предприятиях Узбекистана будут проводить экологический аудит — закон

17:46 16.03.2021 (обновлено: 18:01 16.03.2021)
861
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Предприятия, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Новый закон, подписанный президентом накануне, предусматривает экологический аудит предприятий. Он будет проводиться на основании договора между экологической аудиторской организацией и заказчиком.
Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме. Если предприятие соответствует требованиям нормативно-правовых актов, его могут не проверять в течение года.
Экологический аудит в отношении субъектов экологического аудита с низким или незначительным риском воздействия на окружающую среду проводится в добровольном порядке. Субъекты, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.
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По итогам проверки составляется заключение, которое является конфиденциальным документом и без разрешения заказчика экологического аудита не подлежит разглашению.
Аудиторские организации при осуществлении своей деятельности являются независимыми. Они не могут создаваться органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах.
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