https://uz.sputniknews.ru/20210316/na-predpriyatiyakh-uzbekistana-budut-provodit-ekologicheskiy-audit--zakon---17790033.html

На предприятиях Узбекистана будут проводить экологический аудит — закон

На предприятиях Узбекистана будут проводить экологический аудит — закон

Предприятия, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T17:46+0500

2021-03-16T17:46+0500

2021-03-16T18:01+0500

общество

закон

экология

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Новый закон, подписанный президентом накануне, предусматривает экологический аудит предприятий. Он будет проводиться на основании договора между экологической аудиторской организацией и заказчиком. Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме. Если предприятие соответствует требованиям нормативно-правовых актов, его могут не проверять в течение года. Экологический аудит в отношении субъектов экологического аудита с низким или незначительным риском воздействия на окружающую среду проводится в добровольном порядке. Субъекты, имеющие высокий и средний риск воздействия на окружающую среду, обязательно будут проходить ежегодный экологический аудит.По итогам проверки составляется заключение, которое является конфиденциальным документом и без разрешения заказчика экологического аудита не подлежит разглашению. Аудиторские организации при осуществлении своей деятельности являются независимыми. Они не могут создаваться органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах.

/20200630/Kogo-i-na-skolko-oshtrafuyut-za-prichinenie-vreda-ekologii-i-okruzhayuschey-srede-14451418.html

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закон, экология, президент узбекистана