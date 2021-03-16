"Написал за 2,5 часа": казахский диджей Imanbek о своем хите, получившем "Грэмми"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek рассказал, как создал ремикс песни Roses (SAINt JHN), который получил "Грэмми".Успех композиции подтверждают цифры — 146 миллионов просмотров на YouTube. Трек также вошел в топ-25 чарта Billboard, попал в список самых популярных песен в истории Shazam, а также стал абсолютным хитом в TikTok.Однако мало, кто знает, что этот ремикс 20-летний Иманбек Зейкенов — так зовут диджея Imanbek — сделал за 2,5 часа. Это был эксперимент, который, как оказалось, удался.По его словам, победа на премии "Грэмми" вызвала масштабный отклик со стороны его окружения и фанатов — ему писали и звонили всю ночь в том числе с незнакомых номеров.Зейкенов предположил, что в этом потоке телефонных поздравлений он вполне мог пропустить звонок от самого президента Казахстана.Отметим, что Зейкенов занимается музыкой непрофессионально. Сейчас он учится на железнодорожника у себя на родине.После успеха трека Roses на казахстанца вышла российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт.
После успеха трека Roses на 20-летнего Иманбека Зейкенова вышла российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek рассказал, как создал ремикс песни Roses (SAINt JHN), который получил "Грэмми".
Успех композиции подтверждают цифры — 146 миллионов просмотров на YouTube. Трек также вошел в топ-25 чарта Billboard, попал в список самых популярных песен в истории Shazam, а также стал абсолютным хитом в TikTok.
Однако мало, кто знает, что этот ремикс 20-летний Иманбек Зейкенов — так зовут диджея Imanbek — сделал за 2,5 часа. Это был эксперимент, который, как оказалось, удался.
"Я написал эту композицию за 2,5 часа, это очень быстро, это было, наверное, больше как эксперимент, это было в процессе обучения написанию музыки, я просто тренировался на разных треках", – поделился молодой человек в эфире радио Energy.
По его словам, победа на премии "Грэмми" вызвала масштабный отклик со стороны его окружения и фанатов — ему писали и звонили всю ночь в том числе с незнакомых номеров.
Зейкенов предположил, что в этом потоке телефонных поздравлений он вполне мог пропустить звонок от самого президента Казахстана.
"Я предполагаю то, что мне могли звонить из администрации президента или его секретарь, но, возможно, номер затерялся среди других номеров. Я спал в это время, это (телефонные поздравления. — Sputnik) было в 4.00 по Москве, а в Казахстане это уже 7.00, может быть, (Касым-Жомарт Токаев. — Sputnik) звонил, я просто утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня", — поделился воспоминаниями диджей.
Отметим, что Зейкенов занимается музыкой непрофессионально. Сейчас он учится на железнодорожника у себя на родине.
После успеха трека Roses на казахстанца вышла российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт.