https://uz.sputniknews.ru/20210316/napisal-za-25-chasa-kazakhskiy-didzhey-imanbek-o-tom-kak-sozdavalsya-khit-roses-17783076.html

"Написал за 2,5 часа": казахский диджей Imanbek о своем хите, получившем "Грэмми"

"Написал за 2,5 часа": казахский диджей Imanbek о своем хите, получившем "Грэмми"

После успеха трека Roses на 20-летнего Иманбека Зейкенова вышла российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T14:52+0500

2021-03-16T14:52+0500

2021-03-16T15:05+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek рассказал, как создал ремикс песни Roses (SAINt JHN), который получил "Грэмми".Успех композиции подтверждают цифры — 146 миллионов просмотров на YouTube. Трек также вошел в топ-25 чарта Billboard, попал в список самых популярных песен в истории Shazam, а также стал абсолютным хитом в TikTok.Однако мало, кто знает, что этот ремикс 20-летний Иманбек Зейкенов — так зовут диджея Imanbek — сделал за 2,5 часа. Это был эксперимент, который, как оказалось, удался.По его словам, победа на премии "Грэмми" вызвала масштабный отклик со стороны его окружения и фанатов — ему писали и звонили всю ночь в том числе с незнакомых номеров.Зейкенов предположил, что в этом потоке телефонных поздравлений он вполне мог пропустить звонок от самого президента Казахстана.Отметим, что Зейкенов занимается музыкой непрофессионально. Сейчас он учится на железнодорожника у себя на родине.После успеха трека Roses на казахстанца вышла российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт.

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