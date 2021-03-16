https://uz.sputniknews.ru/20210316/obyavlen-konkurs-na-luchshie-logotip-i-nazvanie-gosnagrady-dlya-zhenschin-17791151.html

Объявлен конкурс на лучшие логотип и название госнаграды для женщин

Объявлен конкурс на лучшие логотип и название госнаграды для женщин

Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T18:19+0500

2021-03-16T18:19+0500

2021-03-16T18:19+0500

общество

женщины

премия

конкурс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В комитете Сената Узбекистана по вопросам женщин и гендерного равенства объявили конкурс на лучшие название и логотип госнаграды для самых активных женщин. Напомним, эта премия была инициирована Шавкатом Мирзиёевым и ориентирована на поощрение самоотверженного труда и заслуг женщин перед государством и обществом, их вклада в повышение экономического, политического, социального потенциала страны, достижений в научной и практической сферах.Принять участие в конкурсе могут представители негосударственных некоммерческих организаций, институтов гражданского общества и общественности.Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа.Творческие работы принимаются до 25 марта текущего года по электронной почте womancom_senat@mail.ru и в Telegram-бот womancom_senatbot.По итогам конкурса определяются три победителя. Победители будут награждены денежным вознаграждением и специальным дипломом.

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женщины, премия, конкурс, узбекистан