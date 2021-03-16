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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210316/obyavlen-konkurs-na-luchshie-logotip-i-nazvanie-gosnagrady-dlya-zhenschin-17791151.html
Объявлен конкурс на лучшие логотип и название госнаграды для женщин
Объявлен конкурс на лучшие логотип и название госнаграды для женщин
Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:19+0500
2021-03-16T18:19+0500
общество
женщины
премия
конкурс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В комитете Сената Узбекистана по вопросам женщин и гендерного равенства объявили конкурс на лучшие название и логотип госнаграды для самых активных женщин. Напомним, эта премия была инициирована Шавкатом Мирзиёевым и ориентирована на поощрение самоотверженного труда и заслуг женщин перед государством и обществом, их вклада в повышение экономического, политического, социального потенциала страны, достижений в научной и практической сферах.Принять участие в конкурсе могут представители негосударственных некоммерческих организаций, институтов гражданского общества и общественности.Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа.Творческие работы принимаются до 25 марта текущего года по электронной почте womancom_senat@mail.ru и в Telegram-бот womancom_senatbot.По итогам конкурса определяются три победителя. Победители будут награждены денежным вознаграждением и специальным дипломом.
/20210306/Prezident-poruchil-vydelit-421-mlrd-sumov-na-obespechenie-zhilem-zhenschin-16144265.html
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женщины, премия, конкурс, узбекистан

Объявлен конкурс на лучшие логотип и название госнаграды для женщин

18:19 16.03.2021
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© SputnikДевушки в национальных костюмах. Бухара, Узбекистан
Девушки в национальных костюмах. Бухара, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik
Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В комитете Сената Узбекистана по вопросам женщин и гендерного равенства объявили конкурс на лучшие название и логотип госнаграды для самых активных женщин.
Напомним, эта премия была инициирована Шавкатом Мирзиёевым и ориентирована на поощрение самоотверженного труда и заслуг женщин перед государством и обществом, их вклада в повышение экономического, политического, социального потенциала страны, достижений в научной и практической сферах.
Принять участие в конкурсе могут представители негосударственных некоммерческих организаций, институтов гражданского общества и общественности.
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6 Марта, 15:59
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Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа.
Творческие работы принимаются до 25 марта текущего года по электронной почте womancom_senat@mail.ru и в Telegram-бот womancom_senatbot.
По итогам конкурса определяются три победителя. Победители будут награждены денежным вознаграждением и специальным дипломом.
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