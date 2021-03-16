Объявлен конкурс на лучшие логотип и название госнаграды для женщин

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В комитете Сената Узбекистана по вопросам женщин и гендерного равенства объявили конкурс на лучшие название и логотип госнаграды для самых активных женщин. Напомним, эта премия была инициирована Шавкатом Мирзиёевым и ориентирована на поощрение самоотверженного труда и заслуг женщин перед государством и обществом, их вклада в повышение экономического, политического, социального потенциала страны, достижений в научной и практической сферах.Принять участие в конкурсе могут представители негосударственных некоммерческих организаций, институтов гражданского общества и общественности.Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа.Творческие работы принимаются до 25 марта текущего года по электронной почте womancom_senat@mail.ru и в Telegram-бот womancom_senatbot.По итогам конкурса определяются три победителя. Победители будут награждены денежным вознаграждением и специальным дипломом.
Главные критерии отбора работ - глубина, лаконичность и выразительность идеи логотипа.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В комитете Сената Узбекистана по вопросам женщин и гендерного равенства объявили конкурс на лучшие название и логотип госнаграды для самых активных женщин.
Напомним, эта премия была инициирована Шавкатом Мирзиёевым и ориентирована на поощрение самоотверженного труда и заслуг женщин перед государством и обществом, их вклада в повышение экономического, политического, социального потенциала страны, достижений в научной и практической сферах.
Принять участие в конкурсе могут представители негосударственных некоммерческих организаций, институтов гражданского общества и общественности.