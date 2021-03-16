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Организаторы ОИ в Токио обсудят вопрос об иностранных болельщиках

Организаторы ОИ в Токио обсудят вопрос об иностранных болельщиках

Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T18:58+0500

2021-03-16T18:58+0500

2021-03-16T19:00+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует 22 марта провести встречу, на которой будет обсуждаться вопрос присутствия иностранных болельщиков на соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.Напомним, Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску зарубежных болельщиков на Игры в Токио еще не принято. Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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олимпийские игры в токио, олимпиада, токио, спорт