Организаторы ОИ в Токио обсудят вопрос об иностранных болельщиках

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует 22 марта провести встречу, на которой будет обсуждаться вопрос присутствия иностранных болельщиков на соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.Напомним, Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску зарубежных болельщиков на Игры в Токио еще не принято. Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует 22 марта провести встречу, на которой будет обсуждаться вопрос присутствия иностранных болельщиков на соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
Предполагается, что главы Международного олимпийского комитета (МОК) и четырех других организаций, придут к мнению, что зарубежные зрители не будут допущены до Олимпиады из-за коронавируса.
Напомним, Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску зарубежных болельщиков на Игры в Токио еще не принято.
Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.