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Организаторы ОИ в Токио обсудят вопрос об иностранных болельщиках
Организаторы ОИ в Токио обсудят вопрос об иностранных болельщиках
Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:58+0500
2021-03-16T19:00+0500
в мире
олимпийские игры в токио
олимпиада
токио
спорт
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует 22 марта провести встречу, на которой будет обсуждаться вопрос присутствия иностранных болельщиков на соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.Напомним, Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску зарубежных болельщиков на Игры в Токио еще не принято. Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.
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олимпийские игры в токио, олимпиада, токио, спорт

Организаторы ОИ в Токио обсудят вопрос об иностранных болельщиках

18:58 16.03.2021 (обновлено: 19:00 16.03.2021)
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© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкБолельщик сборной России смотрит трансляцию матча.
Болельщик сборной России смотрит трансляцию матча. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Болельщик сборной России смотрит трансляцию матча.
© Sputnik / Михаил Мокрушин
/
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Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует 22 марта провести встречу, на которой будет обсуждаться вопрос присутствия иностранных болельщиков на соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
Предполагается, что главы Международного олимпийского комитета (МОК) и четырех других организаций, придут к мнению, что зарубежные зрители не будут допущены до Олимпиады из-за коронавируса.
Напомним, Япония решила провести Олимпиаду без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску зарубежных болельщиков на Игры в Токио еще не принято.
Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.
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