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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210316/parlament-uzbekistana-utverdil-dorozhnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-s-eaes-17777900.html
Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС
Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС
РУз с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в ЕЭК. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T13:34+0500
2021-03-16T13:43+0500
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
узбекистан
еаэс
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Лазиз Кудратов во время встречи с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым.Узбекистан с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в ЕЭК. По его словам, поставлен "целый ряд вопросов" по гармонизации законодательства, включая таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана также рассказал, что в МИВТ две недели назад создали специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами сотрудничества с ЕАЭС.Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, в свою очередь, отметил: поскольку Узбекистан ведет переговоры по присоединению к ВТО, выстраивание законодательства в соответствии с правилами ЕАЭС могло бы помочь республике реализовать и это свое намерение. Кроме того, унификация евразийских стандартов поспособствовала бы увеличению товарооборота, заявил Слепнев.По его словам, у ЕАЭС есть целый ряд проектов, которые могут быть интересны Узбекистану, в частности — "Агроэкспресс". Этот проект позволяет минимизировать затраты и ускорить доставку охлажденной и замороженной продукции, рассказал министр по торговле ЕЭК. Ускорение логистики даст возможность нарастить поставки узбекской сельхозпродукции, что в итоге положительно отразится на сотнях тысяч работников, занятых в отрасли.
/20210316/tashkent-gotov-naraschivat-investitsionnoe-sotrudnichestvo-s-eaes-17771417.html
/20210223/Eksperty-rasskazali-kak-Uzbekistanu-probitsya-v-VTO--v-etom-pomozhet-EAES-16060179.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, узбекистан, еаэс

Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС

13:34 16.03.2021 (обновлено: 13:43 16.03.2021)
592
© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
РУз с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Лазиз Кудратов во время встречи с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым.
Узбекистан с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в ЕЭК.
"Буквально вчера наш парламент утвердил дорожную карту по развитию взаимодействия с Евразийским экономическим союзом", — заявил Кудратов.
По его словам, поставлен "целый ряд вопросов" по гармонизации законодательства, включая таможенно-тарифное и нетарифное регулирование.
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Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана также рассказал, что в МИВТ две недели назад создали специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами сотрудничества с ЕАЭС.
Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, в свою очередь, отметил: поскольку Узбекистан ведет переговоры по присоединению к ВТО, выстраивание законодательства в соответствии с правилами ЕАЭС могло бы помочь республике реализовать и это свое намерение.
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Кроме того, унификация евразийских стандартов поспособствовала бы увеличению товарооборота, заявил Слепнев.
По его словам, у ЕАЭС есть целый ряд проектов, которые могут быть интересны Узбекистану, в частности — "Агроэкспресс". Этот проект позволяет минимизировать затраты и ускорить доставку охлажденной и замороженной продукции, рассказал министр по торговле ЕЭК.
Ускорение логистики даст возможность нарастить поставки узбекской сельхозпродукции, что в итоге положительно отразится на сотнях тысяч работников, занятых в отрасли.
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