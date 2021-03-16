https://uz.sputniknews.ru/20210316/parlament-uzbekistana-utverdil-dorozhnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-s-eaes-17777900.html

Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС

Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС

РУз с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в ЕЭК. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T13:34+0500

2021-03-16T13:34+0500

2021-03-16T13:43+0500

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

узбекистан

еаэс

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Лазиз Кудратов во время встречи с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым.Узбекистан с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в ЕЭК. По его словам, поставлен "целый ряд вопросов" по гармонизации законодательства, включая таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана также рассказал, что в МИВТ две недели назад создали специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами сотрудничества с ЕАЭС.Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, в свою очередь, отметил: поскольку Узбекистан ведет переговоры по присоединению к ВТО, выстраивание законодательства в соответствии с правилами ЕАЭС могло бы помочь республике реализовать и это свое намерение. Кроме того, унификация евразийских стандартов поспособствовала бы увеличению товарооборота, заявил Слепнев.По его словам, у ЕАЭС есть целый ряд проектов, которые могут быть интересны Узбекистану, в частности — "Агроэкспресс". Этот проект позволяет минимизировать затраты и ускорить доставку охлажденной и замороженной продукции, рассказал министр по торговле ЕЭК. Ускорение логистики даст возможность нарастить поставки узбекской сельхозпродукции, что в итоге положительно отразится на сотнях тысяч работников, занятых в отрасли.

/20210316/tashkent-gotov-naraschivat-investitsionnoe-sotrudnichestvo-s-eaes-17771417.html

/20210223/Eksperty-rasskazali-kak-Uzbekistanu-probitsya-v-VTO--v-etom-pomozhet-EAES-16060179.html

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, узбекистан, еаэс