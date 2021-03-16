Ташкент готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана готовы наращивать инвестиционное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) страны.Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Пятнадцатого марта в Москве заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев обсудили вопросы взаимодействия Ташкента и ЕАЭС."Выражена обоюдная готовность к реализации совместных комплексных программ по наращиванию инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона", — говорится в публикации на сайте МИВТ.В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития.По данным МИВТ, была достигнута договоренность о налаживании механизма постоянных контактов с ЕЭК на экспертном уровне — для оперативного решения всех возникающих вопросов. Это будет способствовать развитию эффективного взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС, отметили в министерстве.
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана, председатель коллегии ЕЭК и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК в понедельник обсудили вопросы взаимодействия РУз и ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана готовы наращивать инвестиционное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) страны.
Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Пятнадцатого марта в Москве заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев обсудили вопросы взаимодействия Ташкента и ЕАЭС.
"Выражена обоюдная готовность к реализации совместных комплексных программ по наращиванию инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона", — говорится в публикации на сайте МИВТ.
В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития.
По данным МИВТ, была достигнута договоренность о налаживании механизма постоянных контактов с ЕЭК на экспертном уровне — для оперативного решения всех возникающих вопросов. Это будет способствовать развитию эффективного взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС, отметили в министерстве.