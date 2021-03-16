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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210316/tashkent-gotov-naraschivat-investitsionnoe-sotrudnichestvo-s-eaes-17771417.html
Ташкент готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС
Ташкент готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана, председатель коллегии ЕЭК и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК в... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T09:16+0500
2021-03-16T09:16+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана готовы наращивать инвестиционное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) страны.Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Пятнадцатого марта в Москве заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев обсудили вопросы взаимодействия Ташкента и ЕАЭС."Выражена обоюдная готовность к реализации совместных комплексных программ по наращиванию инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона", — говорится в публикации на сайте МИВТ.В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития.По данным МИВТ, была достигнута договоренность о налаживании механизма постоянных контактов с ЕЭК на экспертном уровне — для оперативного решения всех возникающих вопросов. Это будет способствовать развитию эффективного взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС, отметили в министерстве.
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, узбекистан

Ташкент готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС

09:16 16.03.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе
Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана, председатель коллегии ЕЭК и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК в понедельник обсудили вопросы взаимодействия РУз и ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана готовы наращивать инвестиционное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) страны.
Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале 2021-го правительство страны назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Пятнадцатого марта в Москве заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и член комиссии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев обсудили вопросы взаимодействия Ташкента и ЕАЭС.
"Выражена обоюдная готовность к реализации совместных комплексных программ по наращиванию инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона", — говорится в публикации на сайте МИВТ.
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В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития.
По данным МИВТ, была достигнута договоренность о налаживании механизма постоянных контактов с ЕЭК на экспертном уровне — для оперативного решения всех возникающих вопросов. Это будет способствовать развитию эффективного взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС, отметили в министерстве.
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