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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210316/predstavitelstvo-migratsionnogo-tsentra-moskvy-otkrylos-v-tashkente-17786367.html
Представительство Миграционного центра Москвы открылось в Ташкенте
Представительство Миграционного центра Москвы открылось в Ташкенте
Узбекистан стал первой страной, с которой столица РФ начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T16:32+0500
2021-03-16T16:47+0500
миграция
москва
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Представительство Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы открылось в Ташкенте, сообщает пресс-служба Российского университета дружбы народов.Организация находится в здании моноцентра Ishga marhamat, расположенном в Яшнабадском районе столицы. Руководителем представительства назначен Режавали Хаитов.На открытии присутствовали в том числе советник премьер-министра Узбекистана, начальник Департамента по вопросам защиты прав граждан РУз, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддин Хайриддинов, а также министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.В функции представительства ММЦ входит:Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Узбекистан стал первой страной, с которой столица РФ начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана. По состоянию на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90 процентов из которых — трудовые мигранты. Свыше 40 процентов трудовых мигрантов из РУз трудятся на строительных объектах Москвы, около 15 процентов задействованы в сфере ЖКХ, около десяти процентов — на производственных и торговых объектах столицы.
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Представительство Миграционного центра Москвы открылось в Ташкенте

16:32 16.03.2021 (обновлено: 16:47 16.03.2021)
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© РУДН в УзбекистанеОткрытие Представительства государственного бюджетного учреждения г. Москвы "Многофункциональный миграционный центр" в Ташкенте
Открытие Представительства государственного бюджетного учреждения г. Москвы Многофункциональный миграционный центр в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© РУДН в Узбекистане
Узбекистан стал первой страной, с которой столица РФ начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Представительство Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы открылось в Ташкенте, сообщает пресс-служба Российского университета дружбы народов.
Организация находится в здании моноцентра Ishga marhamat, расположенном в Яшнабадском районе столицы. Руководителем представительства назначен Режавали Хаитов.
На открытии присутствовали в том числе советник премьер-министра Узбекистана, начальник Департамента по вопросам защиты прав граждан РУз, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддин Хайриддинов, а также министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В функции представительства ММЦ входит:
распространение в Узбекистане информации о вакансиях в Москве и информирование московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации;
организация онлайн-собеседований и оценки профессиональных навыков трудовых мигрантов;
проверка возможности въезда на территорию РФ и осуществления трудовой деятельности.
консультирование трудовых мигрантов по вопросам трудоустройства, порядка оформления разрешительных документов на работу, правил пребывания в Москве, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией;
контроль въезда мигрантов в Россию, включая наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19.
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Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Узбекистан стал первой страной, с которой столица РФ начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов.
Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана. По состоянию на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90 процентов из которых — трудовые мигранты.
Свыше 40 процентов трудовых мигрантов из РУз трудятся на строительных объектах Москвы, около 15 процентов задействованы в сфере ЖКХ, около десяти процентов — на производственных и торговых объектах столицы.
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