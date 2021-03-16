https://uz.sputniknews.ru/20210316/predstavitelstvo-migratsionnogo-tsentra-moskvy-otkrylos-v-tashkente-17786367.html

Представительство Миграционного центра Москвы открылось в Ташкенте

Представительство Миграционного центра Москвы открылось в Ташкенте

Узбекистан стал первой страной, с которой столица РФ начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T16:32+0500

2021-03-16T16:32+0500

2021-03-16T16:47+0500

миграция

москва

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Представительство Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы открылось в Ташкенте, сообщает пресс-служба Российского университета дружбы народов.Организация находится в здании моноцентра Ishga marhamat, расположенном в Яшнабадском районе столицы. Руководителем представительства назначен Режавали Хаитов.На открытии присутствовали в том числе советник премьер-министра Узбекистана, начальник Департамента по вопросам защиты прав граждан РУз, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддин Хайриддинов, а также министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.В функции представительства ММЦ входит:Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Узбекистан стал первой страной, с которой столица РФ начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана. По состоянию на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90 процентов из которых — трудовые мигранты. Свыше 40 процентов трудовых мигрантов из РУз трудятся на строительных объектах Москвы, около 15 процентов задействованы в сфере ЖКХ, около десяти процентов — на производственных и торговых объектах столицы.

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