https://uz.sputniknews.ru/20210316/s-nadezhdoy-na-zhizn-patsientam-iz-maloimuschikh-semey-provedut-operatsii-na-serdtse-17780126.html

С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце

С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце

Стартовал благотворительный проект фонда Zamin, который предполагает проведение операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T13:40+0500

2021-03-16T13:40+0500

2021-03-16T13:56+0500

общество

порок сердца

операция

бухарская область

дети

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила отделение детской онкогематологии многопрофильного детского медицинского центра Бухарской области. На встрече с руководством клиники отмечалось, что фонд поддерживает инициативу объединения детской гематологической и онкологической служб. Также было объявлено о старте благотворительного проекта по проведению операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь". Всего с данном перечне около 300 ребят с этим недугом. Зироат Мирзиёева поговорила с детьми, которым будут проведены первые операции, и их родителями.В конце 2019 года в Положение о порядке близкородственной трансплантации почки и/или доли печени были внесены изменения.По новым правилам, реципиент с донором почки или доли печени, среди прочего, могут быть госпитализированы и получить сопутствующую медпомощь за счет госфинансирования.

/20190511/Uchenye-rasskazali-kakaya-dieta-snizhaet-risk-serdechnoy-nedostatochnosti-11470130.html

бухарская область

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порок сердца, операция, бухарская область, дети