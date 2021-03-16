С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила отделение детской онкогематологии многопрофильного детского медицинского центра Бухарской области. На встрече с руководством клиники отмечалось, что фонд поддерживает инициативу объединения детской гематологической и онкологической служб. Также было объявлено о старте благотворительного проекта по проведению операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь". Всего с данном перечне около 300 ребят с этим недугом. Зироат Мирзиёева поговорила с детьми, которым будут проведены первые операции, и их родителями.В конце 2019 года в Положение о порядке близкородственной трансплантации почки и/или доли печени были внесены изменения.По новым правилам, реципиент с донором почки или доли печени, среди прочего, могут быть госпитализированы и получить сопутствующую медпомощь за счет госфинансирования.
Стартовал благотворительный проект фонда Zamin, который предполагает проведение операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь".
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила отделение детской онкогематологии многопрофильного детского медицинского центра Бухарской области.
На встрече с руководством клиники отмечалось, что фонд поддерживает инициативу объединения детской гематологической и онкологической служб.
Также было объявлено о старте благотворительного проекта по проведению операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь". Всего с данном перечне около 300 ребят с этим недугом.