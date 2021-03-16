Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210316/s-nadezhdoy-na-zhizn-patsientam-iz-maloimuschikh-semey-provedut-operatsii-na-serdtse-17780126.html
С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце
С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце
Стартовал благотворительный проект фонда Zamin, который предполагает проведение операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T13:40+0500
2021-03-16T13:56+0500
общество
порок сердца
операция
бухарская область
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/138/35/1383564_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_556a053fc17f668e12fd65be9a002d6f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила отделение детской онкогематологии многопрофильного детского медицинского центра Бухарской области. На встрече с руководством клиники отмечалось, что фонд поддерживает инициативу объединения детской гематологической и онкологической служб. Также было объявлено о старте благотворительного проекта по проведению операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь". Всего с данном перечне около 300 ребят с этим недугом. Зироат Мирзиёева поговорила с детьми, которым будут проведены первые операции, и их родителями.В конце 2019 года в Положение о порядке близкородственной трансплантации почки и/или доли печени были внесены изменения.По новым правилам, реципиент с донором почки или доли печени, среди прочего, могут быть госпитализированы и получить сопутствующую медпомощь за счет госфинансирования.
/20190511/Uchenye-rasskazali-kakaya-dieta-snizhaet-risk-serdechnoy-nedostatochnosti-11470130.html
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/138/35/1383564_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_b704d9b9be9d375be7396534b8fecff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
порок сердца, операция, бухарская область, дети

С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце

13:40 16.03.2021 (обновлено: 13:56 16.03.2021)
1302
© Sputnik / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОперация на сердце
Операция на сердце - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Иван Руднев
/
Перейти в фотобанк
Стартовал благотворительный проект фонда Zamin, который предполагает проведение операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь".
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила отделение детской онкогематологии многопрофильного детского медицинского центра Бухарской области.
На встрече с руководством клиники отмечалось, что фонд поддерживает инициативу объединения детской гематологической и онкологической служб.
Также было объявлено о старте благотворительного проекта по проведению операций детям до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, вошедших в "железную тетрадь". Всего с данном перечне около 300 ребят с этим недугом.
Рождественская продовольственная ярмарка во Владивостоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2019
В мире
Ученые рассказали, какая диета снижает риск сердечной недостаточности
11 Мая 2019, 17:13
548
Зироат Мирзиёева поговорила с детьми, которым будут проведены первые операции, и их родителями.
В конце 2019 года в Положение о порядке близкородственной трансплантации почки и/или доли печени были внесены изменения.
По новым правилам, реципиент с донором почки или доли печени, среди прочего, могут быть госпитализированы и получить сопутствующую медпомощь за счет госфинансирования.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:52"Написал за 2,5 часа": казахский диджей Imanbek о своем хите, получившем "Грэмми"
14:46Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения
14:41В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа
14:20В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов
14:13Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика
14:07Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане
13:40С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце
13:34Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС
13:27Азербайджан и Армения устроили "игру мускулами", а кому это выгодно на самом деле?
13:27Узбекского футбольного арбитра отстранили от Суперлиги после скандального матча
13:24В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
12:37В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
12:31Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем
12:30Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
12:30Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"
12:19Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию
12:10В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
11:41Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги
11:16Америку лишат спокойного сна — сделать это пообещала сестра "Рокетмена"
11:06Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом