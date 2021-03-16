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https://uz.sputniknews.ru/20210316/shtamm-covid-19-pokhozhiy-na-britanskiy-nashli-u-zhiteley-rostovskoy-oblasti-17793982.html
Штамм COVID-19, похожий на "британский", нашли у жителей Ростовской области
Штамм COVID-19, похожий на "британский", нашли у жителей Ростовской области
Пока известно лишь то, что эти люди за границу не выезжали. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T19:42+0500
2021-03-16T19:42+0500
россия
коронавирус
ростовская область
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области, сообщает РИА Новости.При этом, по его словам, эти люди за границу не выезжали. Напомним, сегодня стало известно, что в России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.За последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.К настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский.
/20210316/do-rossii-dobralis-dva-ikh-trekh-samykh-opasnykh-shtammov-covid--pora-panikovat-17775687.html
россия
ростовская область
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коронавирус, ростовская область

Штамм COVID-19, похожий на "британский", нашли у жителей Ростовской области

19:42 16.03.2021
308
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Пока известно лишь то, что эти люди за границу не выезжали.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области, сообщает РИА Новости.
"Есть предварительные результаты того, что есть изменения с точки зрения похожего на "британский" штамм от больного из города Шахты и из города Таганрога", - заявил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
При этом, по его словам, эти люди за границу не выезжали.
Напомним, сегодня стало известно, что в России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.
Медик, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Россия
Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
12:30
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За последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.
К настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский.
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