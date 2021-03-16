Штамм COVID-19, похожий на "британский", нашли у жителей Ростовской области

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области, сообщает РИА Новости.При этом, по его словам, эти люди за границу не выезжали. Напомним, сегодня стало известно, что в России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.За последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.К настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский.
Пока известно лишь то, что эти люди за границу не выезжали.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области, сообщает РИА Новости.
"Есть предварительные результаты того, что есть изменения с точки зрения похожего на "британский" штамм от больного из города Шахты и из города Таганрога", - заявил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
При этом, по его словам, эти люди за границу не выезжали.
Напомним, сегодня стало известно, что в России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.