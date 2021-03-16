https://uz.sputniknews.ru/20210316/shtamm-covid-19-pokhozhiy-na-britanskiy-nashli-u-zhiteley-rostovskoy-oblasti-17793982.html

Штамм COVID-19, похожий на "британский", нашли у жителей Ростовской области

Штамм COVID-19, похожий на "британский", нашли у жителей Ростовской области

Пока известно лишь то, что эти люди за границу не выезжали. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T19:42+0500

2021-03-16T19:42+0500

2021-03-16T19:42+0500

россия

коронавирус

ростовская область

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области, сообщает РИА Новости.При этом, по его словам, эти люди за границу не выезжали. Напомним, сегодня стало известно, что в России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.За последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.К настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский.

/20210316/do-rossii-dobralis-dva-ikh-trekh-samykh-opasnykh-shtammov-covid--pora-panikovat-17775687.html

россия

ростовская область

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коронавирус, ростовская область