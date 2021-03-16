https://uz.sputniknews.ru/20210316/tsentralnaya-aziya-poluchit-pereves-v-bitve-s-covid--ego-obespechat-uzbekskie-ivl-17788359.html

Центральная Азия получит перевес в "битве" с COVID — благодаря узбекским ИВЛ

Центральная Азия получит перевес в "битве" с COVID — благодаря узбекским ИВЛ

До 80% выпускаемой продукции совместное российско-словацко-узбекское предприятие планируется отправлять в страны Центральной Азии. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T17:00+0500

2021-03-16T17:00+0500

2021-03-16T17:57+0500

аппараты ивл

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

словакия

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сегодня, 16 марта, в Ташкенте заработало предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Старт был дан российской компанией Shimco Group совместно со словацкой Chirana, сообщил РИА Новости президент Shimco Group Василий Шимко.Он пояснил, что проект, реализованный российско-словацко-узбекским совместным предприятием Chirana Asia, предусматривает выпуск до 500 ИВЛ ежегодно. Общая стоимость производства достигает 6 миллионов долларов. Финансирование проекта полностью осуществляется за счет средств компании из РФ.Он также немного рассказал об особенностях выпускаемых ИВЛ: в них будет использован мембранный компрессор вместо турбинного. Это позволит ощутимо увеличить срок службы аппаратов, а также значительно снизить стоимость их обслуживания.При этом до 80% выпускаемой продукции совместное предприятие планирует отправлять на экспорт в страны Центральной Азии.В будущем, кроме аппаратов ИВЛ, предприятие планирует начать выпускать наркозно-дыхательное и стоматологическое оборудование.Отметим, что еще весной 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что республика в рамках борьбы с пандемией закупила в России 500 аппаратов ИВЛ и планировала закупить еще 2,3 тысячи за счет средств Азиатского банка развития и Всемирного банка.

/20200408/Babakhanov-Uzbekistan-budet-sobirat-apparaty-IVL-ne-imeyuschie-analogov-v-TsA-13877077.html

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аппараты ивл, пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, словакия, центральная азия