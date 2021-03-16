Центральная Азия получит перевес в "битве" с COVID — благодаря узбекским ИВЛ

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сегодня, 16 марта, в Ташкенте заработало предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Старт был дан российской компанией Shimco Group совместно со словацкой Chirana, сообщил РИА Новости президент Shimco Group Василий Шимко.Он пояснил, что проект, реализованный российско-словацко-узбекским совместным предприятием Chirana Asia, предусматривает выпуск до 500 ИВЛ ежегодно. Общая стоимость производства достигает 6 миллионов долларов. Финансирование проекта полностью осуществляется за счет средств компании из РФ.Он также немного рассказал об особенностях выпускаемых ИВЛ: в них будет использован мембранный компрессор вместо турбинного. Это позволит ощутимо увеличить срок службы аппаратов, а также значительно снизить стоимость их обслуживания.При этом до 80% выпускаемой продукции совместное предприятие планирует отправлять на экспорт в страны Центральной Азии.В будущем, кроме аппаратов ИВЛ, предприятие планирует начать выпускать наркозно-дыхательное и стоматологическое оборудование.Отметим, что еще весной 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что республика в рамках борьбы с пандемией закупила в России 500 аппаратов ИВЛ и планировала закупить еще 2,3 тысячи за счет средств Азиатского банка развития и Всемирного банка.
Общая стоимость производства достигает 6 миллионов долларов. Финансирование проекта полностью осуществляется за счет средств компании из РФ.
"Во время пандемии все бросились искать и производить аппараты ИВЛ. В Узбекистане наконец-то создано такое производство, где они будут выпускаться", — подчеркнул Шимко.
Он также немного рассказал об особенностях выпускаемых ИВЛ: в них будет использован мембранный компрессор вместо турбинного. Это позволит ощутимо увеличить срок службы аппаратов, а также значительно снизить стоимость их обслуживания.
При этом до 80% выпускаемой продукции совместное предприятие планирует отправлять на экспорт в страны Центральной Азии.
"В первую очередь, в Афганистан, также уже есть конкретные договоренности с Таджикистаном и Киргизией", — добавил Шимко.
В будущем, кроме аппаратов ИВЛ, предприятие планирует начать выпускать наркозно-дыхательное и стоматологическое оборудование.
Отметим, что еще весной 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что республика в рамках борьбы с пандемией закупила в России 500 аппаратов ИВЛ и планировала закупить еще 2,3 тысячи за счет средств Азиатского банка развития и Всемирного банка.