https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbeksko-kyrgyzskiy-fond-razvitiya-stali-izvestny-podrobnosti-soglasheniya-17781044.html

Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения

Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения

Документ был подписан главами республик на прошлой неделе во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T14:46+0500

2021-03-16T14:46+0500

2021-03-16T14:51+0500

экономика

инвестиции

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В правительстве Кыргызстана рассказали подробности создания совместного с Узбекистаном фонда развития.Соглашение было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз 11-12 марта. Как рассказали во вторник в правительстве, фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположится в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составит 50 миллионов долларов.Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.Фонд будет финансировать самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем, в частности, предоставления займов, участия в капитале.Какие отрасли будет финансировать фонд:Планируется, что фонд будет взаимодействовать с международными организациями, корпорациями и институтами развития.

/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-17677447.html

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инвестиции, кыргызстан, узбекистан