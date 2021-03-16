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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbeksko-kyrgyzskiy-fond-razvitiya-stali-izvestny-podrobnosti-soglasheniya-17781044.html
Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения
Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения
Документ был подписан главами республик на прошлой неделе во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T14:46+0500
2021-03-16T14:51+0500
экономика
инвестиции
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В правительстве Кыргызстана рассказали подробности создания совместного с Узбекистаном фонда развития.Соглашение было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз 11-12 марта. Как рассказали во вторник в правительстве, фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположится в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составит 50 миллионов долларов.Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.Фонд будет финансировать самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем, в частности, предоставления займов, участия в капитале.Какие отрасли будет финансировать фонд:Планируется, что фонд будет взаимодействовать с международными организациями, корпорациями и институтами развития.
/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-17677447.html
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инвестиции, кыргызстан, узбекистан

Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения

14:46 16.03.2021 (обновлено: 14:51 16.03.2021)
267
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Документ был подписан главами республик на прошлой неделе во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В правительстве Кыргызстана рассказали подробности создания совместного с Узбекистаном фонда развития.
Соглашение было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз 11-12 марта.
Как рассказали во вторник в правительстве, фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположится в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составит 50 миллионов долларов.
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Экономика
Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестфонд
11 Марта, 15:25
1017
Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.
Фонд будет финансировать самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем, в частности, предоставления займов, участия в капитале.
Какие отрасли будет финансировать фонд:
агропромышленный комплекс;
швейная и текстильная промышленность;
обрабатывающая промышленность;
горнодобывающая и металлургическая промышленность;
транспорт;
жилищное строительство;
торговля;
развитие предпринимательства;
энергетический комплекс;
развитие инфраструктуры;
туризм.
Планируется, что фонд будет взаимодействовать с международными организациями, корпорациями и институтами развития.
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