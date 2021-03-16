Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В правительстве Кыргызстана рассказали подробности создания совместного с Узбекистаном фонда развития.Соглашение было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз 11-12 марта. Как рассказали во вторник в правительстве, фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположится в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составит 50 миллионов долларов.Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.Фонд будет финансировать самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем, в частности, предоставления займов, участия в капитале.Какие отрасли будет финансировать фонд:Планируется, что фонд будет взаимодействовать с международными организациями, корпорациями и институтами развития.
Документ был подписан главами республик на прошлой неделе во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В правительстве Кыргызстана рассказали подробности создания совместного с Узбекистаном фонда развития.
Соглашение было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в РУз 11-12 марта.
Как рассказали во вторник в правительстве, фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположится в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составит 50 миллионов долларов.