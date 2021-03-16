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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-apple-soglasilis-ustanovit-rossiyskiy-soft-na-vse-gadzhety-17777739.html
В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:37+0500
2021-03-16T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ, сообщают СМИ.Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", а также платежной системы Mir Pay.Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.Вчера стало известно, что на всю технику, продаваемую в РФ, установят по умолчанию отечественный поисковик.Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
/20210315/v-rossii-na-gadzhetakh-ustanovyat-otechestvennyy-poiskovik-po-umolchaniyu-17764517.html
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мобильное приложение, iphone, телефон, приложение, apple

В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты

12:37 16.03.2021 (обновлено: 12:45 16.03.2021)
2170
© REUTERS / David GrayЭмблема компании Apple
Эмблема компании Apple - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Эмблема компании Apple
© REUTERS / David Gray
Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ, сообщают СМИ.

"При первом включении купленного в России любого гаджета Apple пользователю будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка", - говорится в информации.

Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", а также платежной системы Mir Pay.
Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.
Мобильный телефон в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Россия
В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию
Вчера, 17:28
1823
Вчера стало известно, что на всю технику, продаваемую в РФ, установят по умолчанию отечественный поисковик.
Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
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