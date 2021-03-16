Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-apple-soglasilis-ustanovit-rossiyskiy-soft-na-vse-gadzhety-17777739.html
В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:37+0500
2021-03-16T12:37+0500
2021-03-16T12:45+0500
в мире
мобильное приложение
iphone
телефон
приложение
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/209/96/2099696_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d70ba13ba46faf8634d763fbd94fbf86.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ, сообщают СМИ.Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", а также платежной системы Mir Pay.Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.Вчера стало известно, что на всю технику, продаваемую в РФ, установят по умолчанию отечественный поисковик.Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
/20210315/v-rossii-na-gadzhetakh-ustanovyat-otechestvennyy-poiskovik-po-umolchaniyu-17764517.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/209/96/2099696_293:0:3412:2339_1920x0_80_0_0_f1a46d49182e8e69abf2c3f7ba680f42.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мобильное приложение, iphone, телефон, приложение, apple
В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты 12:37 16.03.2021 (обновлено: 12:45 16.03.2021)
Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik.
Компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ, сообщают
СМИ.
"При первом включении купленного в России любого гаджета Apple пользователю будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка", - говорится в информации.
Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", а также платежной системы Mir Pay.
Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.
Вчера стало известно, что на всю технику, продаваемую в РФ, установят по умолчанию отечественный поисковик.
Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.