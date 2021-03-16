https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-apple-soglasilis-ustanovit-rossiyskiy-soft-na-vse-gadzhety-17777739.html

В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты

В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты

Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T12:37+0500

2021-03-16T12:37+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ, сообщают СМИ.Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", а также платежной системы Mir Pay.Для тех, кто не хочет этого делать, тоже есть выход: необходимо всего лишь убрать галочки из соответствующих боксов.Вчера стало известно, что на всю технику, продаваемую в РФ, установят по умолчанию отечественный поисковик.Напомним, с 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.

/20210315/v-rossii-na-gadzhetakh-ustanovyat-otechestvennyy-poiskovik-po-umolchaniyu-17764517.html

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