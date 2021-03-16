https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-kashkadarinskoy-oblasti-poyavyatsya-predpriyatiya-bolee-chem-na-11-trln-sumov-17782510.html

В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов

В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов

"Точками роста" Кашкадарьинской области определены текстильная промышленность, индустрия строительных материалов, химическая и пищевая промышленность, туризм... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T14:20+0500

2021-03-16T14:20+0500

2021-03-16T14:31+0500

экономика

президент узбекистана

инвестиции

презентация

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17780728_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a5a4715a07cf06ad35e032e0ea219daf.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В этом году в Кашкадарьинской области запланировано реализовать 1 125 проектов на 11,3 триллиона сумов. Об этом главе государства сообщили в ходе презентации инвестпотенциала области, говорится на сайте президента республики.Появятся, в частности, 296 новых промышленных предприятий, 449 предприятий в сфере услуг и 380 предприятий в сельском хозяйстве. Эти предприятия смогут производить продукцию более чем на 6 триллионов сумов в год и заместят импорт на 131 миллион долларов и экспорт на 180 миллионов долларов. Работой обеспечат более 19 тысяч человек.Презентованы в том числе 26 проектных предложений от хлопково-текстильных кластеров, включая 10 проектов, ориентированных на выпуск готовой продукции.Озвучили главе государства и инициативы в сфере строительства. К примеру, проект на 210 миллиардов сумов предусматривает организацию в Чиракчинском районе производства гипсокартона, декоративного камня, газобетона, железобетонных конструкций. Ожидается, что себестоимость 1 квадратного метра строящегося жилья снизится до 25 процентов.Представлены и проекты по производству кафеля в Чиракчинском районе, переработке гранита и мрамора в Шахрисабзе.На встрече Мирзиёеву рассказали о старте проекта по созданию животноводческого и молочного комплекса в Нишанском районе на 110 миллиардов сумов. В комплексе будут выращивать 614 голов породистого крупного рогатого скота и производить 5 760 тонн молочной продукции в год. Работа появится у 230 сельских жителей.Населению области выделят земельные наделы, выращенная продукция будет закупаться на основе кооперации, трудоустроят 6,5 тысячи местных жителей.При этом глава государства поручил расположить все проекты близко друг к другу, чтобы снизить затраты на коммуникации, наладить взаимодействия между региональными предприятиями и крупными промышленными отраслями.

/20210115/FAO-postroila-i-peredala-14-teplits-zhitelyam-Kashkadarinskoy-oblasti-15798484.html

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

президент узбекистана, инвестиции, презентация, кашкадарьинская область