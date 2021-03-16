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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-kashkadarinskoy-oblasti-poyavyatsya-predpriyatiya-bolee-chem-na-11-trln-sumov-17782510.html
В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов
В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов
"Точками роста" Кашкадарьинской области определены текстильная промышленность, индустрия строительных материалов, химическая и пищевая промышленность, туризм... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T14:20+0500
2021-03-16T14:31+0500
экономика
президент узбекистана
инвестиции
презентация
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В этом году в Кашкадарьинской области запланировано реализовать 1 125 проектов на 11,3 триллиона сумов. Об этом главе государства сообщили в ходе презентации инвестпотенциала области, говорится на сайте президента республики.Появятся, в частности, 296 новых промышленных предприятий, 449 предприятий в сфере услуг и 380 предприятий в сельском хозяйстве. Эти предприятия смогут производить продукцию более чем на 6 триллионов сумов в год и заместят импорт на 131 миллион долларов и экспорт на 180 миллионов долларов. Работой обеспечат более 19 тысяч человек.Презентованы в том числе 26 проектных предложений от хлопково-текстильных кластеров, включая 10 проектов, ориентированных на выпуск готовой продукции.Озвучили главе государства и инициативы в сфере строительства. К примеру, проект на 210 миллиардов сумов предусматривает организацию в Чиракчинском районе производства гипсокартона, декоративного камня, газобетона, железобетонных конструкций. Ожидается, что себестоимость 1 квадратного метра строящегося жилья снизится до 25 процентов.Представлены и проекты по производству кафеля в Чиракчинском районе, переработке гранита и мрамора в Шахрисабзе.На встрече Мирзиёеву рассказали о старте проекта по созданию животноводческого и молочного комплекса в Нишанском районе на 110 миллиардов сумов. В комплексе будут выращивать 614 голов породистого крупного рогатого скота и производить 5 760 тонн молочной продукции в год. Работа появится у 230 сельских жителей.Населению области выделят земельные наделы, выращенная продукция будет закупаться на основе кооперации, трудоустроят 6,5 тысячи местных жителей.При этом глава государства поручил расположить все проекты близко друг к другу, чтобы снизить затраты на коммуникации, наладить взаимодействия между региональными предприятиями и крупными промышленными отраслями.
/20210115/FAO-postroila-i-peredala-14-teplits-zhitelyam-Kashkadarinskoy-oblasti-15798484.html
кашкадарьинская область
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президент узбекистана, инвестиции, презентация, кашкадарьинская область

В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов

14:20 16.03.2021 (обновлено: 14:31 16.03.2021)
788
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарьинской области и электроэнергетической отрасли.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарьинской области и электроэнергетической отрасли. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Точками роста" Кашкадарьинской области определены текстильная промышленность, индустрия строительных материалов, химическая и пищевая промышленность, туризм, виноградарство, садоводство и животноводство.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В этом году в Кашкадарьинской области запланировано реализовать 1 125 проектов на 11,3 триллиона сумов. Об этом главе государства сообщили в ходе презентации инвестпотенциала области, говорится на сайте президента республики.
Появятся, в частности, 296 новых промышленных предприятий, 449 предприятий в сфере услуг и 380 предприятий в сельском хозяйстве. Эти предприятия смогут производить продукцию более чем на 6 триллионов сумов в год и заместят импорт на 131 миллион долларов и экспорт на 180 миллионов долларов.
Работой обеспечат более 19 тысяч человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарьинской области и электроэнергетической отрасли.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарьинской области и электроэнергетической отрасли. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарьинской области и электроэнергетической отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Презентованы в том числе 26 проектных предложений от хлопково-текстильных кластеров, включая 10 проектов, ориентированных на выпуск готовой продукции.
Озвучили главе государства и инициативы в сфере строительства. К примеру, проект на 210 миллиардов сумов предусматривает организацию в Чиракчинском районе производства гипсокартона, декоративного камня, газобетона, железобетонных конструкций. Ожидается, что себестоимость 1 квадратного метра строящегося жилья снизится до 25 процентов.
Представлены и проекты по производству кафеля в Чиракчинском районе, переработке гранита и мрамора в Шахрисабзе.
Теплица - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2021
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На встрече Мирзиёеву рассказали о старте проекта по созданию животноводческого и молочного комплекса в Нишанском районе на 110 миллиардов сумов. В комплексе будут выращивать 614 голов породистого крупного рогатого скота и производить 5 760 тонн молочной продукции в год. Работа появится у 230 сельских жителей.
Населению области выделят земельные наделы, выращенная продукция будет закупаться на основе кооперации, трудоустроят 6,5 тысячи местных жителей.
При этом глава государства поручил расположить все проекты близко друг к другу, чтобы снизить затраты на коммуникации, наладить взаимодействия между региональными предприятиями и крупными промышленными отраслями.
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