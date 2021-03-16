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В РФ требуются специалисты: в Ташкенте открылся филиал "ММЦ-Сахарово"
В РФ требуются специалисты: в Ташкенте открылся филиал "ММЦ-Сахарово"
В Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T20:30+0500
2021-03-16T20:56+0500
видео
трудовой патент
трудовые мигранты
москва
узбекистан
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В Ташкенте состоялось торжественное открытие филиала Московского миграционного центра (ММЦ). К тому же в Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.Отмечается, что на первом этапе будет произведен оргнабор специалистов для московских компаний, а в дальнейшем планируется осуществлять работу с самостоятельной миграцией граждан.В ММЦ трудовые мигранты смогут предварительно собрать и оформить необходимый пакет документов, чтобы сэкономить время на его подготовку непосредственно на территории РФ.Более детальную информацию смотрите в нашем видеоролике.
/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html
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трудовой патент, трудовые мигранты, москва, узбекистан

В РФ требуются специалисты: в Ташкенте открылся филиал "ММЦ-Сахарово"

20:30 16.03.2021 (обновлено: 20:56 16.03.2021)
518
В Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.
В Ташкенте состоялось торжественное открытие филиала Московского миграционного центра (ММЦ).

В ММЦ узбекистанцам помогут оформить патент для работы в Москве и прилегающих к ней районах, чтобы затем при прибытии в Россию его получить по упрощенной процедуре.

К тому же в Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.
Филиал миграционного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Миграция
В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра
Вчера, 18:47
689
12
Отмечается, что на первом этапе будет произведен оргнабор специалистов для московских компаний, а в дальнейшем планируется осуществлять работу с самостоятельной миграцией граждан.
В ММЦ трудовые мигранты смогут предварительно собрать и оформить необходимый пакет документов, чтобы сэкономить время на его подготовку непосредственно на территории РФ.
Более детальную информацию смотрите в нашем видеоролике.
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