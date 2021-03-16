https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-rf-trebuyutsya-spetsialisty-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17796210.html

В РФ требуются специалисты: в Ташкенте открылся филиал "ММЦ-Сахарово"

В РФ требуются специалисты: в Ташкенте открылся филиал "ММЦ-Сахарово"

В Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T20:30+0500

2021-03-16T20:30+0500

2021-03-16T20:56+0500

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трудовой патент

трудовые мигранты

москва

узбекистан

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В Ташкенте состоялось торжественное открытие филиала Московского миграционного центра (ММЦ). К тому же в Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.Отмечается, что на первом этапе будет произведен оргнабор специалистов для московских компаний, а в дальнейшем планируется осуществлять работу с самостоятельной миграцией граждан.В ММЦ трудовые мигранты смогут предварительно собрать и оформить необходимый пакет документов, чтобы сэкономить время на его подготовку непосредственно на территории РФ.Более детальную информацию смотрите в нашем видеоролике.

/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html

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трудовой патент, трудовые мигранты, москва, узбекистан