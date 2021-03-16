В РФ требуются специалисты: в Ташкенте открылся филиал "ММЦ-Сахарово"

В Ташкенте состоялось торжественное открытие филиала Московского миграционного центра (ММЦ). К тому же в Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.Отмечается, что на первом этапе будет произведен оргнабор специалистов для московских компаний, а в дальнейшем планируется осуществлять работу с самостоятельной миграцией граждан.В ММЦ трудовые мигранты смогут предварительно собрать и оформить необходимый пакет документов, чтобы сэкономить время на его подготовку непосредственно на территории РФ.Более детальную информацию смотрите в нашем видеоролике.
В Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.
В Ташкенте состоялось торжественное открытие филиала Московского миграционного центра (ММЦ).
В ММЦ узбекистанцам помогут оформить патент для работы в Москве и прилегающих к ней районах, чтобы затем при прибытии в Россию его получить по упрощенной процедуре.
К тому же в Центре желающие могут воспользоваться услугами по оценке профессиональной квалификации, организации собеседования с работодателем, а также предоставлению информации об актуальных вакансиях.