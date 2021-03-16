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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-uzbekistane-khotyat-sozdat-elektronnyy-katalog-arenduemogo-zhilya-dlya-studentov-17797204.html
В Узбекистане хотят создать электронный каталог арендуемого жилья для студентов
В Узбекистане хотят создать электронный каталог арендуемого жилья для студентов
Ожидается, что создание электронной платформы позволит решить на системной основе поиск, выбор места и размещение студентов. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T22:05+0500
2021-03-16T22:05+0500
общество
аренда
общежитие
студенты
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Агентстве по делам молодежи объявили социальный заказ на 300 миллионов сумов на создание электронной системы, которая объединит на одной платформе арендодателей и студентов с тем, чтобы помочь последним найти съемное жилье. Хокимият Самаркандской области поддержал эту инициативу, поскольку проблема обеспеченности учащихся вузов общежитиями — актуальна в регионе. В настоящее время в области учатся около 60 тысяч студентов и только шесть тысяч из них могут разместиться в общежитиях — на всех мест не хватает. Большинство молодых людей живут в неофициально арендуемых квартирах или в собственном жилье.Еще одна проблема – это отсутствие налаженных прозрачных взаимосвязей между студентами и арендодателями. Ожидается, что создание платформы позволит решить на системной основе задачи поиска, выбора места и размещения студентов.Перед вузами поставлена задача максимально увеличить количество студенческих общежитий, упорядочить систему сдачи жилья в аренду, продумать механизмы, которые облегчат поиск арендного жилья. В 129 вузах страны обучается более 500 тысяч студентов, но мест в общежитиях хватает не всем. В Ташкенте 85 общежитий охватывают только 13% учащихся. В начале марта заместитель премьер-министра республики Бехзод Мусаев заявил, что в каждом регионе Узбекистана сформируют рабочие группы, которые будут проводить мониторинг студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками. По его словам многочисленные трагедии происходят потому, что арендуемое студентами жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, кроме того — студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях.
/20210127/Zakrytie-obschezhitiy-v-Uzbekistane---otvet-Minvuza-15878744.html
/20200901/V-Uzbekistane-studentam-postroyat-novye-obschezhitiya-14887197.html
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аренда, общежитие, студенты

В Узбекистане хотят создать электронный каталог арендуемого жилья для студентов

22:05 16.03.2021
3207
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОбщежитие
Общежитие - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Ожидается, что создание электронной платформы позволит решить на системной основе поиск, выбор места и размещение студентов.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Агентстве по делам молодежи объявили социальный заказ на 300 миллионов сумов на создание электронной системы, которая объединит на одной платформе арендодателей и студентов с тем, чтобы помочь последним найти съемное жилье.
Хокимият Самаркандской области поддержал эту инициативу, поскольку проблема обеспеченности учащихся вузов общежитиями — актуальна в регионе. В настоящее время в области учатся около 60 тысяч студентов и только шесть тысяч из них могут разместиться в общежитиях — на всех мест не хватает. Большинство молодых людей живут в неофициально арендуемых квартирах или в собственном жилье.
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Еще одна проблема – это отсутствие налаженных прозрачных взаимосвязей между студентами и арендодателями. Ожидается, что создание платформы позволит решить на системной основе задачи поиска, выбора места и размещения студентов.
Перед вузами поставлена задача максимально увеличить количество студенческих общежитий, упорядочить систему сдачи жилья в аренду, продумать механизмы, которые облегчат поиск арендного жилья.
В 129 вузах страны обучается более 500 тысяч студентов, но мест в общежитиях хватает не всем. В Ташкенте 85 общежитий охватывают только 13% учащихся.
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В начале марта заместитель премьер-министра республики Бехзод Мусаев заявил, что в каждом регионе Узбекистана сформируют рабочие группы, которые будут проводить мониторинг студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками.
По его словам многочисленные трагедии происходят потому, что арендуемое студентами жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, кроме того — студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях.
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