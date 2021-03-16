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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-uzbekskiy-alfavit-vnesut-izmeneniya-17793360.html
В узбекский алфавит внесут изменения
В узбекский алфавит внесут изменения
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В узбекский алфавит внесут некоторые изменения, сообщается в законопроекте. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T19:17+0500
2021-03-16T19:17+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В узбекский алфавит внесут некоторые изменения, сообщается в законопроекте."На основе латиницы алфавит будет состоять из 28 букв и 1 буквенного сочетания (нг), а также графического обозначения твердого знака", - говорится в сообщении.Напомним, &nbsp;государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.
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В узбекский алфавит внесут изменения

19:17 16.03.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУчебник узбекского языка
Учебник узбекского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Учебник узбекского языка
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В узбекский алфавит внесут некоторые изменения, сообщается в законопроекте.
"На основе латиницы алфавит будет состоять из 28 букв и 1 буквенного сочетания (нг), а также графического обозначения твердого знака", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ узбекский алфавит внесут изменения
В узбекский алфавит внесут изменения - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
В узбекский алфавит внесут изменения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним,  государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.
В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.
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