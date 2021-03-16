https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-uzbekskiy-alfavit-vnesut-izmeneniya-17793360.html

В узбекский алфавит внесут изменения

В узбекский алфавит внесут изменения

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В узбекский алфавит внесут некоторые изменения, сообщается в законопроекте. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T19:17+0500

2021-03-16T19:17+0500

2021-03-16T19:17+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В узбекский алфавит внесут некоторые изменения, сообщается в законопроекте."На основе латиницы алфавит будет состоять из 28 букв и 1 буквенного сочетания (нг), а также графического обозначения твердого знака", - говорится в сообщении.Напомним, государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.

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