В узбекский алфавит внесут изменения

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В узбекский алфавит внесут некоторые изменения, сообщается в законопроекте."На основе латиницы алфавит будет состоять из 28 букв и 1 буквенного сочетания (нг), а также графического обозначения твердого знака", - говорится в сообщении.Напомним, государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.
Напомним, государственные учреждения Узбекистана при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.
В настоящее время в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.