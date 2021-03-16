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Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане
Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане
Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте Ashyq, необходимо будет использовать одноименное мобильное приложение. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T14:07+0500
2021-03-16T14:21+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, согласно которому в столице Казахстана ужесточат карантинные меры, сообщает администрация.Что под запретом для жителей и гостей Нур-Султана:Отмечается, что для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте Ashyq, необходимо использовать одноименное мобильное приложение - оно доступно для скачивания в App Store и Play Market.Кроме того, при посещении общественных мест, а также при нахождении на открытом воздухе в местах большого скопления людей необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и применять антисептик. Это правило не распространяется на детей в возрасте до пяти лет и во время занятия спортом.Постановление вступает в силу 18 марта 2021 года.
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пандемия, коронавирус, карантин, казахстан

Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане

14:07 16.03.2021 (обновлено: 14:21 16.03.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане в связи с коронавирусом
Ситуация в Казахстане в связи с коронавирусом - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте Ashyq, необходимо будет использовать одноименное мобильное приложение.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, согласно которому в столице Казахстана ужесточат карантинные меры, сообщает администрация.

Что под запретом для жителей и гостей Нур-Султана:

проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, помини и др.), а также организация корпоративов, митингов, шествий и сходов.
посещение боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq), кинотеатров, кинорумов, бильярдных, караоке, батутов, игровых и ночных клубов, букмекерских контор, площадок для игр и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, если они не расположены на территории спортивных объектов.
Отмечается, что для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте Ashyq, необходимо использовать одноименное мобильное приложение - оно доступно для скачивания в App Store и Play Market.
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Кроме того, при посещении общественных мест, а также при нахождении на открытом воздухе в местах большого скопления людей необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и применять антисептик. Это правило не распространяется на детей в возрасте до пяти лет и во время занятия спортом.
Постановление вступает в силу 18 марта 2021 года.
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