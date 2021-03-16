https://uz.sputniknews.ru/20210316/vlasti-kazakhstana-vvedut-zhestkie-karantinnye-ogranicheniya-v-nur-sultane-17781381.html

Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане

Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане

Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте Ashyq, необходимо будет использовать одноименное мобильное приложение. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T14:07+0500

2021-03-16T14:07+0500

2021-03-16T14:21+0500

в мире

пандемия

коронавирус

карантин

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17782695_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_9c6572699c94b32fd4f9f0bc0e654060.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, согласно которому в столице Казахстана ужесточат карантинные меры, сообщает администрация.Что под запретом для жителей и гостей Нур-Султана:Отмечается, что для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте Ashyq, необходимо использовать одноименное мобильное приложение - оно доступно для скачивания в App Store и Play Market.Кроме того, при посещении общественных мест, а также при нахождении на открытом воздухе в местах большого скопления людей необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и применять антисептик. Это правило не распространяется на детей в возрасте до пяти лет и во время занятия спортом.Постановление вступает в силу 18 марта 2021 года.

/20201128/V-Kazakhstane-poyavilsya-monument-bortsam-s-koronavirusom-15495825.html

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пандемия, коронавирус, карантин, казахстан