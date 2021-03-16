Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210316/yapontsy-sozdali-sedobnye-kruzhki-dlya-piva-chtoby-otkazatsya-ot-plastika-17781828.html
Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика
Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика
Изделия имеют вкус шоколада или же крекера с креветками. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T14:13+0500
2021-03-16T14:18+0500
в мире
пластик
пиво
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/968/48/9684832_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_9609c0fa749b25960969cdc80942ca2e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Японии придумали, как снизить уровень производимых пластиковых отходов. Решение предложила местная пивоваренная компания Asahi Breweries. Там создали и начали продавать съедобные кружки Mog Cup.Они изготовлены из запеченного картофельного крахмала. Отмечается, что они способны сохранять температуру жидкости на протяжении часа.Интересно, что сами изделия также имеют вкус шоколада или крекера с креветками. Один набор из десяти кружек обойдется любителям пива почти в 11 долларов.Отметим, что в последнее время в мире все чаще задумываются о негативном воздействии деятельности человека на окружающую среду. Многие компании стараются сокращать количество производимого пластика, отдавая предпочтение чему-то более экологичному. Вопрос загрязнения планеты также активно поднимается в международных организациях. К примеру, в ЕАЭС. На территории экономического союза было решено запретить использование одноразового пластика.Эта мера была прописана в стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.
/20190328/Evrosoyuz-zapretil-plastik-k-2021-godu-prodazha-prekratitsya-11102505.html
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/968/48/9684832_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_ea901febc9285dd673ccb8c97fa96201.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
пластик, пиво, япония

Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика

14:13 16.03.2021 (обновлено: 14:18 16.03.2021)
424
© Sputnik / Сергей КузнецовРабота Очаковского завода
Работа Очаковского завода - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Изделия имеют вкус шоколада или же крекера с креветками.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Японии придумали, как снизить уровень производимых пластиковых отходов.
Решение предложила местная пивоваренная компания Asahi Breweries. Там создали и начали продавать съедобные кружки Mog Cup.
© Asahi BreweriesCъедобные кружки Mog Cup
Cъедобные кружки Mog Cup - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Cъедобные кружки Mog Cup
© Asahi Breweries
Они изготовлены из запеченного картофельного крахмала. Отмечается, что они способны сохранять температуру жидкости на протяжении часа.
Интересно, что сами изделия также имеют вкус шоколада или крекера с креветками. Один набор из десяти кружек обойдется любителям пива почти в 11 долларов.
"Мы предлагаем новый стиль потребления продуктов, который заменяет одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработки", ― считают в компании.
Отметим, что в последнее время в мире все чаще задумываются о негативном воздействии деятельности человека на окружающую среду.
Многие компании стараются сокращать количество производимого пластика, отдавая предпочтение чему-то более экологичному.
Пластиковые соломинки - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2019
В мире
Евросоюз запретил пластик: к 2021 году продажа прекратится
28 Марта 2019, 10:08
681
Вопрос загрязнения планеты также активно поднимается в международных организациях. К примеру, в ЕАЭС. На территории экономического союза было решено запретить использование одноразового пластика.
Эта мера была прописана в стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:52"Написал за 2,5 часа": казахский диджей Imanbek о своем хите, получившем "Грэмми"
14:46Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения
14:41В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа
14:20В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов
14:13Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика
14:07Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане
13:40С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце
13:34Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС
13:27Азербайджан и Армения устроили "игру мускулами", а кому это выгодно на самом деле?
13:27Узбекского футбольного арбитра отстранили от Суперлиги после скандального матча
13:24В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
12:37В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
12:31Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем
12:30Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
12:30Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"
12:19Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию
12:10В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
11:41Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги
11:16Америку лишат спокойного сна — сделать это пообещала сестра "Рокетмена"
11:06Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом