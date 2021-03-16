Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Японии придумали, как снизить уровень производимых пластиковых отходов. Решение предложила местная пивоваренная компания Asahi Breweries. Там создали и начали продавать съедобные кружки Mog Cup.Они изготовлены из запеченного картофельного крахмала. Отмечается, что они способны сохранять температуру жидкости на протяжении часа.Интересно, что сами изделия также имеют вкус шоколада или крекера с креветками. Один набор из десяти кружек обойдется любителям пива почти в 11 долларов.Отметим, что в последнее время в мире все чаще задумываются о негативном воздействии деятельности человека на окружающую среду. Многие компании стараются сокращать количество производимого пластика, отдавая предпочтение чему-то более экологичному. Вопрос загрязнения планеты также активно поднимается в международных организациях. К примеру, в ЕАЭС. На территории экономического союза было решено запретить использование одноразового пластика.Эта мера была прописана в стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.