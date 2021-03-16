https://uz.sputniknews.ru/20210316/yapontsy-sozdali-sedobnye-kruzhki-dlya-piva-chtoby-otkazatsya-ot-plastika-17781828.html

Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика

Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика

Изделия имеют вкус шоколада или же крекера с креветками. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T14:13+0500

2021-03-16T14:13+0500

2021-03-16T14:18+0500

в мире

пластик

пиво

япония

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Японии придумали, как снизить уровень производимых пластиковых отходов. Решение предложила местная пивоваренная компания Asahi Breweries. Там создали и начали продавать съедобные кружки Mog Cup.Они изготовлены из запеченного картофельного крахмала. Отмечается, что они способны сохранять температуру жидкости на протяжении часа.Интересно, что сами изделия также имеют вкус шоколада или крекера с креветками. Один набор из десяти кружек обойдется любителям пива почти в 11 долларов.Отметим, что в последнее время в мире все чаще задумываются о негативном воздействии деятельности человека на окружающую среду. Многие компании стараются сокращать количество производимого пластика, отдавая предпочтение чему-то более экологичному. Вопрос загрязнения планеты также активно поднимается в международных организациях. К примеру, в ЕАЭС. На территории экономического союза было решено запретить использование одноразового пластика.Эта мера была прописана в стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

/20190328/Evrosoyuz-zapretil-plastik-k-2021-godu-prodazha-prekratitsya-11102505.html

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пластик, пиво, япония