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"Аэрофлот" полноценно восстановит международные авиарейсы только к 2024 году
"Аэрофлот" полноценно восстановит международные авиарейсы только к 2024 году
Внутренние авиаперелеты между городами России полноценно возобновятся уже в 2022-м. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T10:58+0500
2021-03-17T10:58+0500
2021-03-17T11:00+0500
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аэрофлот
полеты
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Гендиректор компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что полное возобновление международных авиарейсов произойдет не раньше 2024 года.В то же время, по его словам, внутренние авиаперелеты между городами России полноценно возобновятся уже в 2022-м. Однако, как предполагает эксперт, доходные ставки приблизятся к прежним показателям только в 2023 году.Напомним: в начале февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие документы о восстановлении авиасообщения из России в Азербайджан и Армению. Ранее Россия возобновила полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.Кроме того, для россиян открыты перелеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Кубу, Эфиопию и Сейшелы.
/20200626/Kazancev-nazval-prichiny-dlya-vosstanovleniya-aviasoobshcheniya-mezhdu-RF-i-stranami-SNG-14418500.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
перелеты, авиакомпания, аэрофлот, полеты, авиасообщение
"Аэрофлот" полноценно восстановит международные авиарейсы только к 2024 году
10:58 17.03.2021 (обновлено: 11:00 17.03.2021)
Внутренние авиаперелеты между городами России полноценно возобновятся уже в 2022-м.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Гендиректор компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что полное возобновление международных авиарейсов произойдет не раньше 2024 года.
"Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024-го мы не ожидаем достичь уровня 2019 года".
Михаил Полубояринов
Генеральный директор компании "Аэрофлот"
В то же время, по его словам, внутренние авиаперелеты между городами России полноценно возобновятся уже в 2022-м. Однако, как предполагает эксперт, доходные ставки приблизятся к прежним показателям только в 2023 году.
Напомним: в начале февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
соответствующие документы о восстановлении авиасообщения из России в Азербайджан и Армению. Ранее Россия возобновила
полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.
Кроме того, для россиян открыты перелеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Кубу, Эфиопию и Сейшелы.