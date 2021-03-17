https://uz.sputniknews.ru/20210317/aeroflot-polnotsenno-vosstanovit-mezhdunarodnye-aviareysy-tolko-k-2024-godu-17799975.html

"Аэрофлот" полноценно восстановит международные авиарейсы только к 2024 году

"Аэрофлот" полноценно восстановит международные авиарейсы только к 2024 году

Внутренние авиаперелеты между городами России полноценно возобновятся уже в 2022-м. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T10:58+0500

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россия

перелеты

авиакомпания

аэрофлот

полеты

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Гендиректор компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что полное возобновление международных авиарейсов произойдет не раньше 2024 года.В то же время, по его словам, внутренние авиаперелеты между городами России полноценно возобновятся уже в 2022-м. Однако, как предполагает эксперт, доходные ставки приблизятся к прежним показателям только в 2023 году.Напомним: в начале февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие документы о восстановлении авиасообщения из России в Азербайджан и Армению. Ранее Россия возобновила полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.Кроме того, для россиян открыты перелеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Кубу, Эфиопию и Сейшелы.

/20200626/Kazancev-nazval-prichiny-dlya-vosstanovleniya-aviasoobshcheniya-mezhdu-RF-i-stranami-SNG-14418500.html

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перелеты, авиакомпания, аэрофлот, полеты, авиасообщение