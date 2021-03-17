https://uz.sputniknews.ru/20210317/film-dve-tysyachi-pesen-faridy-poluchil-priz-na-vsemirnom-festivale-aziatskogo-kino-17812301.html

Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил приз на Всемирном фестивале азиатского кино

Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил приз на Всемирном фестивале азиатского кино

Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. Зрители присудили художественной картине награду The snow leopard award. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T17:16+0500

2021-03-17T17:16+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На Всемирном фестивале азиатского кино (AWFF) фильм режиссера Ёлкина Туйчива "Две тысячи песен Фариды" был удостоен приза. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. Художественная картина получила приз зрительских симпатий The snow leopard award. В национальном киноагентстве отмечают, что в рамках Аsian World Film Festival проходит показ лучших фильмов для привлечения внимания высокого уровня кинематографистов из 50 стран Азиатского региона, а также с целью укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.

/20210310/lenta-dve-tysyachi-pesen-faridy-nominirovana-na-premiyu-nika-17660435.html

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кинопремия, национальное агентство "узбеккино", фильм, кино