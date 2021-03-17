Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил приз на Всемирном фестивале азиатского кино

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На Всемирном фестивале азиатского кино (AWFF) фильм режиссера Ёлкина Туйчива "Две тысячи песен Фариды" был удостоен приза. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. Художественная картина получила приз зрительских симпатий The snow leopard award. В национальном киноагентстве отмечают, что в рамках Аsian World Film Festival проходит показ лучших фильмов для привлечения внимания высокого уровня кинематографистов из 50 стран Азиатского региона, а также с целью укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.
В национальном киноагентстве отмечают, что в рамках Аsian World Film Festival проходит показ лучших фильмов для привлечения внимания высокого уровня кинематографистов из 50 стран Азиатского региона, а также с целью укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.