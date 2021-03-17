https://uz.sputniknews.ru/20210317/goskomstat-nazval-chislo-avtomobiley-v-uzbekistane-17807813.html

Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане

Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане

По данным ведомства, на каждые 100 постоянных жителей страны на начало года приходилось восемь легковых машин. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T15:28+0500

2021-03-17T15:28+0500

2021-03-17T15:28+0500

экономика

автомобили

госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане автомобилей на 1 января составляло 2 767 126, рассказали в Государственном комитете по статистике.На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).За ними следуют:На прошлой неделе правительство Узбекистана приняло постановление, меняющее сроки и правила проведения техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

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автомобили, госкомстат, узбекистан