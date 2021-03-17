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Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
По данным ведомства, на каждые 100 постоянных жителей страны на начало года приходилось восемь легковых машин. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T15:28+0500
2021-03-17T15:28+0500
2021-03-17T15:28+0500
экономика
автомобили
госкомстат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане автомобилей на 1 января составляло 2 767 126, рассказали в Государственном комитете по статистике.На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).За ними следуют:На прошлой неделе правительство Узбекистана приняло постановление, меняющее сроки и правила проведения техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
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автомобили, госкомстат, узбекистан
Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
По данным ведомства, на каждые 100 постоянных жителей страны на начало года приходилось восемь легковых машин.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Общее число зарегистрированных в Узбекистане автомобилей на 1 января составляло 2 767 126,
рассказали
в Государственном комитете по статистике.
На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.
Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).
Ферганская область — 276 558 единиц;
Ташкентская область — 262 741;
Кашкадарьинская область — 223 733;
Андижанская область — 192 944;
Хорезмская область — 187 457;
Бухарская область — 180 478;
Наманганская область — 180 367;
Сурхандарьинская область — 150 574;
Каракалпакстан — 113 140;
Навоийская область — 75 039;
Джизакская область — 72 530;
Сырдарьинская область — 60 803.
На прошлой неделе правительство Узбекистана
приняло постановление
, меняющее сроки и правила проведения техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.