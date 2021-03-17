Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210317/goskomstat-nazval-chislo-avtomobiley-v-uzbekistane-17807813.html
Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
По данным ведомства, на каждые 100 постоянных жителей страны на начало года приходилось восемь легковых машин. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T15:28+0500
2021-03-17T15:28+0500
экономика
автомобили
госкомстат
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/858/24/8582461_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e61584ed0267278d2f26e3eb9d1e5eaa.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане автомобилей на 1 января составляло 2 767 126, рассказали в Государственном комитете по статистике.На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).За ними следуют:На прошлой неделе правительство Узбекистана приняло постановление, меняющее сроки и правила проведения техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/858/24/8582461_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e235db6dd5cb0afa332f8d50d48a707d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
автомобили, госкомстат, узбекистан

Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане

15:28 17.03.2021
595
© Sputnik / Рамиз БахтияровРынок подержанных автомобилей
Рынок подержанных автомобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По данным ведомства, на каждые 100 постоянных жителей страны на начало года приходилось восемь легковых машин.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане автомобилей на 1 января составляло 2 767 126, рассказали в Государственном комитете по статистике.
На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.
Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).
За ними следуют:
Ферганская область — 276 558 единиц;
Ташкентская область — 262 741;
Кашкадарьинская область — 223 733;
Андижанская область — 192 944;
Хорезмская область — 187 457;
Бухарская область — 180 478;
Наманганская область — 180 367;
Сурхандарьинская область — 150 574;
Каракалпакстан — 113 140;
Навоийская область — 75 039;
Джизакская область — 72 530;
Сырдарьинская область — 60 803.
На прошлой неделе правительство Узбекистана приняло постановление, меняющее сроки и правила проведения техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
200120
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:59В России у мужчины отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу
16:46Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ
16:43Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента
16:36Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя
16:19Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем
16:19В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson
16:09В Паркентском районе назначен новый хоким
16:01Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея
15:51Умерла за то, что ушла: в Самарканде разъяренный муж зарезал свою третью жену
15:49В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline
15:28Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
15:00Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте
14:49Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
14:47Когда Узбекистан получит вторую партию вакцины AstraZeneca
14:26В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli
14:13Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани
14:02Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью
13:56Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака
13:46Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Наврузом
13:36Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте