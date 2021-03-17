https://uz.sputniknews.ru/20210317/kak-podlatat-svoy-immunitet-k-letu--5-sovetov-ot-vracha-17799750.html
Как "подлатать" свой иммунитет к лету — 5 советов от врача
Как "подлатать" свой иммунитет к лету — 5 советов от врача
Если следовать этим нескольким простым рекомендациям, то никак дополнительно стимулировать иммунитет не придется. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T10:55+0500
2021-03-17T10:55+0500
2021-03-17T10:58+0500
иммунитет
врач
витамины
здоровье
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. После "зимней спячки" организм нуждается в помощи: как правило, в этот период наблюдается острая нехватка веществ и общий упадок иммунитета.Как же помочь своему здоровью восстановиться? Несколько советов дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Первое, на что необходимо обратить внимание, это уровень содержания в организме витамина D. Как правило, после зимы наблюдается его дефицит.Однако совершенно не верно в данном случае принимать витамин D целыми пачками, ведь его переизбыток пользы не принесет. Ко всему нужно подходить с умом, подчеркнул врач.Он также предупредил: если у вас ослабленный организм, то прием иммуномодуляторов или иммуностимуляторов – совершенно не выход. В первую очередь потому, что большая часть препаратов, которые продаются под этими именами, – пустышки.Хухрев заметил, что, безусловно, есть и эффективные иммуномодуляторы, но надо иметь в виду, что их назначают только при серьезных недугах вроде гепатита или ВИЧ – это те заболевания, которые вызывают настоящий иммунодефицит в организме.А чем же тогда поднимать иммунитет? Врач назвал простую формулу: почаще греться на солнце, высыпаться, хорошо питаться и заниматься спортом, чтобы не иметь лишний вес.Тогда никакими дополнительными способами "подстегивать" иммунитет не придется, заключил Хухрев.
/20210217/Chto-takoe-interferon-i-chem-podkormit-immunitet--sovety-doktora-Myasnikova-16020933.html
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иммунитет, врач, витамины, здоровье
Как "подлатать" свой иммунитет к лету — 5 советов от врача
10:55 17.03.2021 (обновлено: 10:58 17.03.2021)
Если следовать этим нескольким простым рекомендациям, то никак дополнительно стимулировать иммунитет не придется.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. После "зимней спячки" организм нуждается в помощи: как правило, в этот период наблюдается острая нехватка веществ и общий упадок иммунитета.
Как же помочь своему здоровью восстановиться? Несколько советов дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Первое, на что необходимо обратить внимание, это уровень содержания в организме витамина D. Как правило, после зимы наблюдается его дефицит.
Однако совершенно не верно в данном случае принимать витамин D целыми пачками, ведь его переизбыток пользы не принесет. Ко всему нужно подходить с умом, подчеркнул врач.
"Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит", – отметил Хухрев в эфире радио Sputnik
.
Он также предупредил: если у вас ослабленный организм, то прием иммуномодуляторов или иммуностимуляторов – совершенно не выход. В первую очередь потому, что большая часть препаратов, которые продаются под этими именами, – пустышки.
Хухрев заметил, что, безусловно, есть и эффективные иммуномодуляторы, но надо иметь в виду, что их назначают только при серьезных недугах вроде гепатита или ВИЧ – это те заболевания, которые вызывают настоящий иммунодефицит в организме.
А чем же тогда поднимать иммунитет? Врач назвал простую формулу: почаще греться на солнце, высыпаться, хорошо питаться и заниматься спортом, чтобы не иметь лишний вес.
Тогда никакими дополнительными способами "подстегивать" иммунитет не придется, заключил Хухрев.