Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. За две прошлые ночи инспекторы ДПС проверили в Ташкенте более 235 машин в рамках Месяца безопасности дорожного движения, у водителей было изъято 30 опасных предметов. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.А именно: 25 ножей, два кастета, две биты, одна пневматическая винтовка.Обнаруженные предметы были изъяты в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел. "Работа в этом направлении будет продолжаться", — отметили в ведомстве.Напомним, Месяц безопасности дорожного движения проводится также и в Ташкентской области. На дорогах региона увеличилось количество рейдов.
Обнаруженные предметы были конфискованы в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. За две прошлые ночи инспекторы ДПС проверили в Ташкенте более 235 машин в рамках Месяца безопасности дорожного движения, у водителей было изъято 30 опасных предметов. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
"За две ночи — с 14 на 15 и с 15 на 16 марта — было проверено свыше 235 транспортных средств, — говорится в публикации. <...> было выявлено 30 фактов ношения в общественных местах холодного оружия либо предметов, которые могут быть использованы в этом качестве".
А именно: 25 ножей, два кастета, две биты, одна пневматическая винтовка.
Обнаруженные предметы были изъяты в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел.
"Работа в этом направлении будет продолжаться", — отметили в ведомстве.