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Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента
Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента
Обнаруженные предметы были конфискованы в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:43+0500
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оружие
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. За две прошлые ночи инспекторы ДПС проверили в Ташкенте более 235 машин в рамках Месяца безопасности дорожного движения, у водителей было изъято 30 опасных предметов. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.А именно: 25 ножей, два кастета, две биты, одна пневматическая винтовка.Обнаруженные предметы были изъяты в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел. "Работа в этом направлении будет продолжаться", — отметили в ведомстве.Напомним, Месяц безопасности дорожного движения проводится также и в Ташкентской области. На дорогах региона увеличилось количество рейдов.
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гувд ташкента, оружие, ташкент, узбекистан

Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента

16:43 17.03.2021
65
© ГУВД г. ТашкентаКастет
Кастет - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© ГУВД г. Ташкента
Обнаруженные предметы были конфискованы в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. За две прошлые ночи инспекторы ДПС проверили в Ташкенте более 235 машин в рамках Месяца безопасности дорожного движения, у водителей было изъято 30 опасных предметов. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
"За две ночи — с 14 на 15 и с 15 на 16 марта — было проверено свыше 235 транспортных средств, — говорится в публикации. <...> было выявлено 30 фактов ношения в общественных местах холодного оружия либо предметов, которые могут быть использованы в этом качестве".
А именно: 25 ножей, два кастета, две биты, одна пневматическая винтовка.
Обнаруженные предметы были изъяты в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел.
"Работа в этом направлении будет продолжаться", — отметили в ведомстве.
Напомним, Месяц безопасности дорожного движения проводится также и в Ташкентской области. На дорогах региона увеличилось количество рейдов.
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