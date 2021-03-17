https://uz.sputniknews.ru/20210317/kastety-bity-i-nozhi-kakie-nakhodki-zhdali-inspektorov-dps-na-dorogakh-tashkenta-17810691.html

Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента

Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента

Обнаруженные предметы были конфискованы в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T16:43+0500

2021-03-17T16:43+0500

2021-03-17T16:43+0500

общество

гувд ташкента

оружие

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17810762_76:180:1411:931_1920x0_80_0_0_af7b45a7c1d44d54ee605fa55ae29a30.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. За две прошлые ночи инспекторы ДПС проверили в Ташкенте более 235 машин в рамках Месяца безопасности дорожного движения, у водителей было изъято 30 опасных предметов. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.А именно: 25 ножей, два кастета, две биты, одна пневматическая винтовка.Обнаруженные предметы были изъяты в присутствии понятых. Владельцев доставили в ближайшие отделы внутренних дел. "Работа в этом направлении будет продолжаться", — отметили в ведомстве.Напомним, Месяц безопасности дорожного движения проводится также и в Ташкентской области. На дорогах региона увеличилось количество рейдов.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

гувд ташкента, оружие, ташкент, узбекистан