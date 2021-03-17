https://uz.sputniknews.ru/20210317/kogda-uzbekistan-poluchit-vtoruyu-partiyu-vaktsiny-astrazeneca-17806495.html

Когда Узбекистан получит вторую партию вакцины AstraZeneca

Когда Узбекистан получит вторую партию вакцины AstraZeneca

В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья ранее заявляли, что власти республики пока не видят проблем с вакциной AstraZeneca... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T14:47+0500

2021-03-17T14:47+0500

2021-03-17T14:49+0500

общество

вакцина astrazeneca

ситуация с коронавирусом в узбекистане

юнисеф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Узбекистан может получить еще около 1,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca до конца мая, сообщил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране, организатора поставок, Мунир Мамедзаде.В Ташкент в ночь на среду спецрейсом была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca (Covishield). Республика получила 660 тысяч доз препарата, произведенного в Индии. Всего же через механизм COVAX было заказано 2,64 миллиона доз AstraZeneca.Таким образом, к июню ЮНИСЕФ планирует поставить в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз вакцины AstraZeneca.Представитель ЮНИСЕФ отметил, что поставки AstraZeneca позволят обеспечить вакцинацией три процента населения страны, в первую очередь пожилых людей, медиков, учителей. "К концу года у нас амбиции покрыть прививками в рамках COVAX 20 процентов населения (Узбекистана. — Прим. ред.)", — добавил Мамедзаде.Ранее заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботыр Курбанов заявлял, что власти Узбекистана пока не видят проблем с вакциной AstraZeneca на фоне приостановки ее использования в ряде стран, массовые прививки этим препаратом в республике могут начаться в конце марта.Массовую вакцинацию против COVID-19 планируется начать в республике в марте. До конца 2021 года могут быть привиты семь миллионов человек, или 20 процентов населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз разных препаратов. В феврале власти Узбекистана сертифицировали российский "Спутник V" для массового применения в стране. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19, на сегодня уже доказавшая свою безопасность и эффективность. В РФ и за ее пределами данным препаратом к настоящему времени привито более семи миллионов человек.

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вакцина astrazeneca, ситуация с коронавирусом в узбекистане, юнисеф, узбекистан